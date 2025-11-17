Organizatori ove muzičke večeri su Specijalna bolnica za rehabilitaciju ‘’Banja Koviljača“, Grad Loznica i loznički Centar za kulturu ‘’Vuk Karadžić“. Koncert počinje u 19 časova, a ulaz je slobodan.

Kur-salon je tridesetih godina prošlog veka sagrađen za kralja Aleksandra Karađorđevića, a bio je zamišljen da bude salon za zabavu, mesto prestiža i glamura. Posle obimne rekonstrukcije ponovo je otvoren krajem 2018. i deo je Specijalne bolnice za rehabilitaciju koja mu je vratila stari sjaj. Poslednjih godina nudi brojne umetničke, duhovne i zabavne sadržaje i ponovo postaje svojevrsni simbol podrinjskog kraja. U Kur-salonu su gostovali Beogradska filharmonija, umetnički ansambla Ministarstva odbrane ‘’Stanislav Binički“, igran je balet, domaćin je ‘’Gvarneri festa’’, operskih večeri, kao i Svetosavskih balova.