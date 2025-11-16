Slušaj vest

Krupnim slovima i plavom bojom je ispisano “Veljko slino nosi pianino”. Ko je počinilac još se ne zna, svi se nadaju da će se počinilac ovog primitivnog i vandalskog nedela biti pronađen i adekvatno kažnjen.

Povod za ovaj grafit je nedavna donacija pianina tri bivša učenika Užičke gimnazije Veljka Miljuškovića, Mihaila Andrića i Vasilija Todorovića. Naime, po društvenim mrežama se piše da su navodno za pianino sakupljali novac svi iz generacije, što je bilo dogovoreno prošle godine na proslavi 20 godina mature, a da je sve zasluge prisvojio Mijušković.

1/4 Vidi galeriju Grafit na zgradi Užičke gimnazije Foto: Kurir/Z.G.

Međutim, istina je drugačija. Kako saznajemo u Užičkoj gimnaziji donatori pianina su stvarno ova tri bivša učenika.

- Novac koji su bivši učenici te generacije sakupljali se nalazi na posebnoj particije škole – donacije i od toga nije ništa potrošeno. Na toj kartici se nalazi ukupno oko 150 evra. S druge strane, Mijušković, Andrić i Todorović su svojim ličnim sredstvima kupili pianino. Ovako nešto ispisati na školi koja je stara 186 godina je čist vandalizam – kažu u školi.

S obzirom da se ovaj grafit pojavio odmah nakon dvodnevnog protesta učenika koji su davali podršku Dijanu Hrki i ostavke direktorke škole Biljane Grujičić, osnovano se sumnja da je ovo pisanje i skrnavljenje škole politički motivisano od strane blokadera. Inače, ova tri donatora pianina nemaju veze sa politikom, niti su politički bilo gde angažovani, ali je profesor Mijušković čest gost televizija gde govori o ekonomskim temama, a o donaciji pianina smo pisali i mi sa namerom da se predstavi kao svetao primer, koji bi trebalo da slede svi

koji su mogućnosti da na neki način pomognu svojim bivšim školama. Profesor Mijušković nije želeo da komentariše ovaj sramni čin, samo je kratko rekao da je „šokiran“.