Slušaj vest

Nesvakidašnja priča iz Novog Sada je uspela da oduševi građane Srbije i vrati nadu i veru u postojanje ljudske dobrote!

Naime, kuhinja "Ukusi Doma", koja se nalazi u Ulici Miše Dimitrijevića 89, odlučila je da svakog petka obraduje svoje sugrađane kojima je pomoć najpotrebnija, nudeći im besplatan obrok.

Ovu dirljivu inicijativu, pod sloganom "Jer niko ne zaslužuje da bude gladan!!!", na svom Fejsbuk profilu objavio je vlasnik, Nenad Ugarčina.

Besplatni obroci biće deljeni svakog petka od 17 do 18 časova, a sve što je potrebno jeste da sugrađani dođu i kažu da se javljaju za besplatan obrok.

Objava na Fejsbuku Foto: Printscreen

- Doselio sam se u Novi Sad 2014. godine iz Krajišnika, sela nadomak Zrenjanina u Banatu. Relativno skoro smo porodično uložili sve i otvorili malu kuhinju za pripremu gotovih jela. Tokom godina sam radio na svakojakim mestima i upoznao mnogo dobrih ljudi koji su iskreni, pošteni, ali spletom okolnosti nisu u mogućnosti da sebi i neretko svojoj porodici obezbede osnovna sredstva za život - ispričao je Ugarčina.

Njegova želja je da pomogne upravo takvim ljudima.

- Mislim da naše malo nekom znači baš mnogo. Sugrađani koji su nas posetili nisu krili zadovoljstvo i pohvalu. Uveren sam da obrok koji srcem dajem nekome baš znači mnogo. Svaki put me ponesu lepe emocije kad mogu nekog da usrećim - dodao je on, ističući svoj stav:

- Iskreno mislim da niko ne zaslužuje da bude gladan!

Inicijativa kuhinje "Ukusi Doma" predstavlja svetao primer društvene odgovornosti i empatije u zajednici. U vremenu ekonomske neizvesnosti ovakvi gestovi ne samo da pružaju materijalnu pomoć, već šalju i snažnu poruku solidarnosti i podrške.

Adresa za sve kojima je obrok potreban:

Kuhinja : "Ukusi Doma"

: "Ukusi Doma" Adresa : Miše Dimitrijevića 89, Novi Sad

: Miše Dimitrijevića 89, Novi Sad Vreme: Svakog petka od 17h do 18h