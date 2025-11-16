Slušaj vest

Posle gotovo decenije nastavljaju se radovi na kapeli na Groblju streljanih u Kraljevu. Popravljaju se oštećenja na fasadi, radiće se i unutrašnjost. Završetak trenutnih radova ipak neće značiti da je kapela konačno dobila izgled koji su predvideli projektanti.

Kapela na Groblju streljanih 2016. godine konačno je dobila izgled koji su predvideli Spasoje Krunić i Dragutin Kovačević. Bar spolja. Uređenje enterijera, gde je na zidovima trebalo da budu ispisana imena 2.200 žrtava masovnog streljanja u oktobru 1941. godine, koja su istraživači do sada popisali, nije ni započeto.

Zbog vandalizma, nebrige i neodržavanja, za devet godina spoljašnjost kapele je devastirana, zbog čega su bili neophodni novi radovi na fasadi i zamena polomljenih stakala. Biće zamenjeno i polomljeno staklo na kupoli, uređen prostor ispred kapele. Ovog puta radova će biti i u kapeli.

Goran Kužić, arhitekta konzervator, dodaje: "Obuhvataju radove na instalacijama, pre svega elektroinstalacijama, podopolagačke radove, radove na izolaciji i radove na oblogama zidova u donjoj zoni, gde treba da stoje imena stradalih."

Ali ona ove godine neće biti ispisana, niti će se oslikati gornji delovi zidova.

Goran Kužić, objašnjava: "Dok ne budu završeni radovi, dok objekat ne bude stavljen u funkciju, on ne može da ima svoju pravu funkciju koja mora da bude mnogo šira od perioda između dva obeležavanja tragedije."

Ove godine u kapelu će biti uloženo osam miliona dinara koje je kraljevački Zavod za zaštitu spomenika kulture dobio na konkursu Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja.

Katarina Grujović Brković, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, kaže: "Mi se iskreno nadamo da će radovi i u enterijeru ove spomen kapele biti što pre završeni da kapela može da se stavi u funkciju, ali ne zavisi od nas. Zavod će svake godine pripremiti konkursnu dokumentaciju i uputiti nadležnima koji obezbeđuju finansiranje. Dalja je odluka na njima kada će se obezbediti sredstva i omogućiti završetak radova."

Na Groblju streljanih, koje je nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja, biće neophoni radovi u skloništima ispod brda, iz kojih se izlivala kanalizacija, ali i na obnovi vagona na ulazu u kom je nekada bila spomen soba. A spomenički kompleks neće dobiti izgled koji su predvideli projektanti dok se svuda ne postavi ista ograda kao na ulazu u Groblje streljanih.