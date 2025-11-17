Slušaj vest

Druga polovina novembra u Loznici je počela sa pravom prolećnom temperaturom, a Loznica je danas ponovo najtoplija u Srbiji.

Iako je oblačno i vetrovito samo ulice pune opalog lišća ukazuju da će još malo kraj godine, a ne početak leta čemu više odgovara prepodnevnih plus 21 stepen, koliko je u 10 časova izmereno u Loznici.

U Loznici u 10 sati izmeren 21 stepen Foto: Kurir/T. Ilić

Neki Lozničani kažu da na njih ovako visoka temperatura u novembru deluje uspavljujuće i da se osećaju pomalo malaksalo. Mlađi koriste gužvu da ponovo obuku majice i uživaju bar još koji dan bez novembarskih kiša i sumornih, sivih dana. Meteorolozi su za Loznicu prognozirali danas maksimalnih 24, a već od sutra drastičnu promenu. Kako je najavljeno, u Loznici će sutra biti minimalnih šest, a maksimalnih tek osam, uz pojavu kiše.

Loznica najtopliji grad u Srbiji Foto: Kurir/T. Ilić

Ovaj pad od 16 stepeni treba sutra pregurati, a i u sredu se očekuje slično vreme.