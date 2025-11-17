NOVEMBARSKO PROLEĆE U LOZNICI: U deset sati izmeren već 21 stepen
Druga polovina novembra u Loznici je počela sa pravom prolećnom temperaturom, a Loznica je danas ponovo najtoplija u Srbiji.
Iako je oblačno i vetrovito samo ulice pune opalog lišća ukazuju da će još malo kraj godine, a ne početak leta čemu više odgovara prepodnevnih plus 21 stepen, koliko je u 10 časova izmereno u Loznici.
Neki Lozničani kažu da na njih ovako visoka temperatura u novembru deluje uspavljujuće i da se osećaju pomalo malaksalo. Mlađi koriste gužvu da ponovo obuku majice i uživaju bar još koji dan bez novembarskih kiša i sumornih, sivih dana. Meteorolozi su za Loznicu prognozirali danas maksimalnih 24, a već od sutra drastičnu promenu. Kako je najavljeno, u Loznici će sutra biti minimalnih šest, a maksimalnih tek osam, uz pojavu kiše.
Ovaj pad od 16 stepeni treba sutra pregurati, a i u sredu se očekuje slično vreme.
Ko može, trebalo bi da što bolje iskoristi prolećni ponedeljak u novembru jer od sutra, po svemu sudeći, valja nositi kišobrane.