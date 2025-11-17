Slušaj vest

Tri pune decenije Dragan Ćalin iz požeškog sela Gorobilje i Blagoje Kostić iz Rasne bili su nerazdvojne kolege i najbolji prijatelji, a onda pre nekih dvadesetak godina došlo je do nekih nesuglasica, kako kažu, zbog sitnice i tada je nastala tišina. Iako su se često viđali, jedan sa drugim nisu govorili. To im je obojici teško padalo iako nisu želeli da priznaju.

Godinama su se sretali u selu, kafani ili na ulici, ali nijedan nije želeo da napravi prvi korak, sve do sad. Posle dvadeset godina odlučili su da pređu svog, tipično srpskog inata i pomire se i to u crkvi Svetog Ilije u selu Prilipac.

- Bili smo stvarno jako dobri drugari i kolege. Rado je bio viđen u mojoj kući, ali onda je došla tišina i niko nije želeo da popusti. Moram priznati, teško mi je bilo što ne govorimo. Znam da je bilo i njemu, čak sam video jednom i suzu na njegovom licu kad je seo za drugi sto u kafani a ne sa mnom, priča za RINU Dragan.

Pomirenje se dogodilo pred oltarom Crkve Svetog Ilije, gde su jedan drugome pružili ruku, izgovorili oproštaj i simbolično se poljubili, obećavši da će ostatak života provesti u slozi.

- Grdno je kad kolege i drugari prestanu da govore. Nije bilo svejedno, jer sam Dragana uvek gledao kao brata, ali eto taj inat kad proradi to je čudo. Ali, važno je da ga čovek pobedi i ponosan sam što smo uspeli. Bolje ikad - nego nikad. Malo nas je ostalo, godine te stignu, a zamerke kad tad postanu teret. Zato smo sada rešili da zaboravimo sve, da nastavimo tamo gde smo stali, kazao je Blagoje.

I jedan i drugi ističu da im je ovaj momenat doneo veliko olakšanje, ističući da sada „mogu spokojno da spavaju“, i da bi voleli da njihov primer ohrabri i druge koji godinama nose uvrede i ćutanje, kao teret na svojim leđima.

Pomirenje u prilipačkoj svetinji dalo je novu šansu prijateljstvu koje je obeležilo njihovu mladost i radni vek, a dvojica vremešnih vozača sada veruju da je vreme da se svaki dug ili prekinuti odnos završi rečima – „opraštam ti“.