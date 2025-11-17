Slušaj vest

U selu Turica, iza skromne kapije, krije se pravo malo čudo prirode, životinjsko carstvo Dejаna Đorđevića. Rame uz rame žive fazani, paunovi, patke, kokoške, svinje, psi i mačke - svi u savršenom skladu, pod budnim okom domaćina koji svakog svog ljubimca zna po imenu.

Dejan je čovek velikog srca i još većeg strpljenja. Kaže da sve što ima nije rezultat potrebe, već ljubavi. Ukrasni fazani, dijamantni i zlatni, šarene mandarinke i karolinke, male ukrasne kokice i patke mutavke, paunovi svih boja — plavi, crnokrili, šareni i beli — samo su deo njegove neobične družine. Uz njih, u dvorištu mirno šetaju moravke, čuvaju ga psi, maze se mačke, a glasanje ćurki i koka talijanki odjekuje kao pesma života.

U toj idili, njegova supruga i troje dece imaju svoju ulogu. Dok supruga brine o domaćinstvu, deca pomažu oko hranjenja, čišćenja i uređivanja kaveza. Odrastaju u dodiru sa prirodom, učeći da poštuju svako živo biće.

Dejanovo dvorište u Turici nije samo farma — to je svet u kome ljubav ima perje, krzno, kljun i rep. Svet koji pokazuje da sreća ne stanuje u luksuzu, već u toplini pogleda psa, u šarenilu paunovog pera i u dečjem smehu koji se stapa sa kukurikanjem i gakanjem svitanja.

Dejan kaže da ko voli, posla nema mnogo, a ko ne voli za njega je zahtevno.

Ujutru, veli, posla ima oko pola sata, i to je to, sem za patke kojima voda mora stalno da se menja.

Od čega najviše zaradi

Kad je reč o zaradi, najbolje idu i najviše se traže paunovi i koke talijanke jer su dobre nosilje, pa je ove sezone izveo dosta pilića i rasprodao ih.

Zahvaljujući inkubatoru izvede i po 150 pilića.