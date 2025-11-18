Slušaj vest

LOZNICA- Loznica obeležava 17. novembar, Svetski dan prevremeno rođenih beba, a o tome su u Zdravstvenom centru (ZC) juče govorili lekari. Prevremeno rođenim detetom smatra se svaka beba rođena pre 38 nedelje trudnoće, a prema rečima dr Mirka Mrđena, pedijatra-kardiologa, procenat prevremenog rođenja u ZC je od 8 do 10 odsto, pa se tako svaki treći, ili četvrti dan u porodilištu može očekivati prevremeno rođeno dete. Ako je u Loznici godišnje oko 900 novorođenčadi možemo očekivati da bude oko 80 prevremeno rođenih, kaže on.

Foto: T.Ilić

- Prevremeno rođena deca su pre 38. nedelje trudnoće, a čim je dete prevremeno rođeno znači da nije potpuno razvijeno, ni srce, pluća, bubrezi, ali ni mozak koji ima ogromnu ulogu u regulaciji disanja i srčanog rada. Postoji velika opasnost od nepravilnog disanja i nepravilnog srčanog rada, a najviše se kod takve dece bojimo oštećenja mozga što može dovesti do cerebralne paralize. Važno je da se ta deca zbrinu na vreme, onu koja su ispod 34, 33. nedelje trudnoće gotovo uvek moramo uputiti u tercijalnu ustanovu dok ostalu ovde zbrinemo. Prevremeno rođena deca su mali heroji, bore se, ali nikada ne bi uspela da dobiju životnu bitku da iza toga ne stoji armija zdravstvenih radnika, pre svega pedijatara neonatologa, a potom i svih ostalih. Oni ne traže nagrade, ali zaslužuju da budu spomenuti. Najvažnije je pravilno inicijalno zbrinjavanje prevremeno rođene dece, ako se zbrinu kako treba mogu biti zdrava kao i sva ostala deca – kazao je dr Mrđen.

Foto: T.Ilić

Neonatolog, dr Slavica Mrdović, kaže da je u lozničkom porodilištu ove godine bilo je 758 porođaja, rođene su 763 bebe, a od toga njih 26 prevremeno.

- Ove godine je kod nas najranije rođena beba u 34. nedelji i nije bilo potrebe za transportom. Najmanja beba kod nas rođena je u 28. nedelji trudnoće, majka se porodila u toaletu, a dete je imalo 780 grama. Ona sada ima tri godine i potpuno je zdravo dete – rekla je ona dok je dr Jelena Rakić, pedijatar neonatolog, ukazala na brojne komplikacije kod prevremeno rođene dece.

Foto: T.Ilić

Prema njenim rečima najčešće se manifestuju teškoće sa disanjem usled nezrelosti pluća, problem je što su male težine, koža im je tanka, i zahtevaju boravak u inkubatoru gde, u zavisnosti od nedelja trudnoće, provode manje, ili više vremena. Do prevremenog rođenja dolazi iz više razloga, jedan je blizanačka trudnoća, gojaznost trudnice, visok pritisak, a jedan od češćih su akutne ili hronične infekcije kod majke.

Tanja Glišić, načelnica gradskog Odeljenja za društvene delatnosti, navela je da iza svake prevremeno rođene bebe koja je izrasla u zdravo dete stoji ozbiljan tim lekara i ostalog osoblja i, u ime gradske uprave i svih porodica prevremeno rođene dece, na svemu im se zahvalila.

Foto: T.Ilić

- Njihov rad neretko ostaje nevidljiv, a iz svega toga stoje velika posvećenost i trud. Vi ulivate nadu da i ako se dete rodi pre vremena ishod može biti dobar. Ovaj dan treba da nam bude inspiracija da stvaramo uslove da prevremeno rođena deca imaju adekvatne uslove za brigu i negu, a porodice podršku – kazala je ona.

Svetski dan prevremeno rođenih beba u Loznici je obeležen i time što je Muzej Jadra, most u centru grada i Vukov dom kulture prošle večeri bio osvetljeni ljubičastom bojom koja predstavlja upornost, podršku, snagu i nadu, simbolizujući podršku malim borcima i njihovim porodicama.