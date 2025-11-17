Slušaj vest

Ozbiljan incident dogodio se usled nevremena koje je tokom popodnevnih sati zahvatilo Srbiju. Naime, na auto-putu Novi Sad–Beograd palo je drvo između petlje Kovilj i mosta Beška.

Formirane su velike gužve na ovoj deonici, a prema prvim informacijama nema povređenih lica.

Vozačima se savetuje pojačan oprez u vožnji.

Kurir.rs

