Srbija
NEVREME VEĆ PRAVI HAOS PO SRBIJI! Palo drvo nasred auto-puta Novi Sad-Beograd: Stvaraju se veliki zastoji, vozačima se savetuje oprez (VIDEO)
Slušaj vest
Ozbiljan incident dogodio se usled nevremena koje je tokom popodnevnih sati zahvatilo Srbiju. Naime, na auto-putu Novi Sad–Beograd palo je drvo između petlje Kovilj i mosta Beška.
Formirane su velike gužve na ovoj deonici, a prema prvim informacijama nema povređenih lica.
Vozačima se savetuje pojačan oprez u vožnji.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši