ČAČAK - Anastasija Petković iz Čačka rođena je pre 21 godinu u 26. nedelji trudnoće sa svega 520 grama. Kako kaže, mogla je da stane u šaku jedne ruke. Šest meseci provela je na Institutu za neonatologiju u Beogradu i zahvaljujući beskrajnoj ljubavi svojih roditelja i njihovoj veri u nju, iako mala izašla je iz te bitke kao velika pobednica, kao heroina.

- Pri samom rođenju bilo je dosta zdravstvenih problema, ali nakon šest meseci izašla sam iz inkubatora. Majka mi je kasnije pričala kako je mogla da me drži u šaci koliko sam bila sitna. Tokom boravka u inkubatoru stradao mi je vid i moj nos je bio nepravilnog oblika, ali ono što je najvažnije jeste da sam se izborila sa svim problemima i preživela - kaže za RINU Anastasija.

Nakon što je prevazišla zdravstvene probleme, tokom osnovne škole susrela se sa mnogim teškoćama jer je izgledala drugačije od svojih vršnjaka. Iako su bili upoznati sa njenom situacijom, deca ko deca, vrlo često znala su da se našale na njen račun, ali i uvrede je što joj ponekad slamalo srce.

Foto: RINA

- Bilo je omalovažavanja koja su me tada povređivala i nije mi bilo svejedno. To je u jednom momentu mog odrastanja uslovilo i manjkom samopouzdanja, ali najveća podrška i tada su mi bili roditelji koji nisu dozvolili ni u jednom trenutku da pokleknem i padnem. Vremenom sam postala otpornija i čvršća na sve uvrede i zadirkivanja. Nisam više dozvoljavala da me njihove reči povrede i na bilo kakav način sputavaju. I još jednom sam pobedila, kaže ova hrabra devojka.

Svoje iskreno srce otvorila je pre više od pet godina kada je pokrenula svoj jutjub kanal pod svojim imenom i prezimenom. Tamo je ispričala svoju životnu priču i dobila veliku podršku, a njena popularnost raste iz dana u dan. Želi da na taj način pokaže kako je moguće prevazići teške situacije i da oni koji se bore nisu sami. Aktivna je i na društvenoj mreži instagram.

- Nikad ne znate ko bije kakvu životnu bitku, zato sam svoju priču podelila javno i ni sama nisam očekivala tako veliku podršku. Sve to mi zaista mnogo znači, stoga sam zahvalna za svaki lajk i svakom pratiocu. To je za mene izuzetno iskustvo koje mi je tokom odrastanja pomoglo, rekla je Anastasija.

Nakon završene srednje škole, upisala je Fakultet za medije i komunikacije. Krupnim i sigurnim korakom ide napred, kao što je to i do sad činila, a za ovakvog borca samo je nebo granica.