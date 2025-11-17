Slušaj vest

Sve je više mladih lekara u Srbiji koji odlučuju da se nakon zavšrenih studija u većim gradovima, vrate u svoje rodno mesto. Opština Prijepolje upravo takvim vrednim i obrazovnim ljudima želi da pruži maksimalnu podršku kroz novi program kojim lokalna samouprava preuzima finansiranje naknada za lekare stažiste koji će svoju šestomesečnu praksu obavljati u Domu zdravlja i Opštoj bolnici Prijepolje.

Mlada doktorka Elma Memović, koja je medicinu završila u Kragujevcu, istakla je da je povratak u rodni grad bio njena želja od samog početka studija.

- Šestomesečni staž je naša zakonska obaveza, a ovaj gest opštine vidim kao veliku motivaciju. To je jasan signal da lokalna samouprava želi da ulaže u zdravstveni sistem i ohrabrenje mladim lekarima koji razmišljaju o povratku u manje sredine - rekla je Memović.

Sličan stav ima i Filip Ćuković, diplomac Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

- Uvek mi je bilo u planu da se vratim u Prijepolje i ovde započnem karijeru. Ova mera je dodatni podstrek i potvrda da je to dobar izbor - naveo je on.

1/6 Vidi galeriju Oni su mladi lekari koji su odlučili da se vrate u svoje rodno mesto i leče ljude Foto: RINA

Zahvalnost lokalnoj samoupravi uputio je i mladi doktor Dalibor Svičević.

- Želim da se zahvalim našoj opštini što je prepoznala naš dugogodišnji rad i trud i na neki način nagradila naš uspeh ovim programom - kazala je ona.

Novim programom opština nastoji da zadrži mlade stručnjake, podmladi zdravstveni kadar i obezbedi stabilniji medicinski sistem za sve građane Prijepolja.

Predsednik opštine Drago Popadić istakao je da je ova mera dogovorena nakon razgovora sa rukovodstvima Doma zdravlja, Opšte bolnice i Zdravstvenog centra Užice, gde je uočen izražen nedostatak lekara.

- Dogovorili smo da Opština, kako bismo privukli mlade doktore, izdvoji sredstva i isplati deo stažiranja koje oni zakonski moraju da obave. Ugovori za šest meseci staža biće potpisani narednih dana. Veoma sam srećan što smo danas razgovarali sa troje mladih lekara koji žele da rade u Prijepolju i nadam se da ćemo im na ovaj način pomoći da ovde ostanu i razvijaju svoju karijeru - rekao je Popadić.

On je naglasio da će naknada koju će opština obezbediti iznositi oko 80 odsto prosečne plate u Srbiji, što je približno 80.000 dinara, te dodao da je Prijepolje jedna od opština u Zlatiborskom okrugu koja najviše ulaže u zdravstvo.