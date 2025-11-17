Srbija
UKLONJENO DRVO SA AUTO-PUTA NOVI SAD–BEOGRAD: Saobraćaj između petlje Kovilj i mosta Beška normalizovan nakon zastoja (FOTO)
Radnici "Bačkaput" uspešno su uklonili drvo koje je palo nasred auto-puta Novi Sad-Beograd između petlje Kovilj i mosta Beška.
Kako prenosi Instagram stranica 192, saobraćaj je normalizovan.
Podsetimo, na auto-putu Novi Sad–Beograd palo je drvo između petlje Kovilj i mosta Beška.
Ubrzo potom, formirane su velike gužve na ovoj deonici, a prema prvim informacijama nema povređenih lica.
