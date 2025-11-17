Slušaj vest

Radnici "Bačkaput" uspešno su uklonili drvo koje je palo nasred auto-puta Novi Sad-Beograd između petlje Kovilj i mosta Beška.

Kako prenosi Instagram stranica 192, saobraćaj je normalizovan.

Podsetimo, na auto-putu Novi Sad–Beograd palo je drvo između petlje Kovilj i mosta Beška.

Ubrzo potom, formirane su velike gužve na ovoj deonici, a prema prvim informacijama nema povređenih lica.

Kurir.rs

