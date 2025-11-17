Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov posetila je danas Palić i tom prilikom navela da će država i Ministarstvo zaštite životne sredine nastaviti da podržavaju Suboticu i Palić i kroz projekte pošumljavanja, uređenje javnih površina i kroz aktivnosti usmerene na unapređenje kvaliteta života građana.

Pavkov je posetila Palić zajedno sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem, gde je simbolično na Međunarodni dan studenata, zajedno sa studentima iz cele Srbije, kao i sa direktorom Javnog preduzeća "Srbijašume" Krstom Janjuševićem i predsednikom Bokserskog saveza Srbije Nenadom Borovčaninom, zasadila više od 150 sadnica.

Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, Pavkov je tako učestvovala u poslednjoj akciji za ovu godinu, koja se realizuje u sklopu nacionalne ekološke kampanje za mlade "Priroda nema alternativu: Zato deluj i ti!".

"Veliko mi je zadovoljstvo što danas, zajedno sa svima vama sadim novo drveće kod Studentskog odmarališta Palić. Ponosna sam na još jednu uspešnu akciju, u kojoj smo ovde u Subotici, na severu Srbije, zajedno sa studentima iz cele zemlje u okviru nacionalne kampanje posvećene mladima, zasadili 150 sadnica. Želim da istaknem da sadnja drveća nije samo simboličan čin, već je to investicija u kvalitet vazduha, u zaštitu zemljišta i u biodiverzitet", rekla je Pavkov.

Dodala je da će sadnice koje su danas zasađene pomoći u obnavljanju priobalja, zaštiti obale od erozije i u stvaranju lepših i čistijih prostora za rekreaciju i odmor.

"U vremenu kada se suočavamo sa klimatskim izazovima, pošumljavanje i uređenje zelenih površina predstavljaju konkretne, merljive korake ka održivijoj budućnosti", rekla je Pavkov.

Takođe, naglasila je da će država i resorno ministarstvo nastaviti da podržavaju Suboticu i Palić i kroz projekte pošumljavanja, uređenje javnih površina i kroz aktivnosti usmerene na unapređenje kvaliteta života građana, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Zahvaljujem se volonterima i svima koji su svojim trudom pomogli organizaciju današnje akcije. Pozivam sve prisutne da posade sadnicu s pažnjom, jer svaka od njih znači bolju budućnost za nas i naše potomke. Neka ova akcija bude podsetnik da zajedničkim delovanjem možemo da promenimo prostor oko nas. Hvala vam što ste danas učinili Palić zelenijim i lepšim. Zajedno ćemo nastaviti da gradimo čistije, zelenije i otpornije zajednice. Moramo da delujemo, jer kao što je i slogan naše kampanje 'Priroda nema alternativu, zato deluj i ti!'", poručila je Pavkov.