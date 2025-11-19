Slušaj vest

Nacrt odluke o budžetu grada Vranja za 2026. godinu usvojen je na 89. sednici Gradskog veća, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.

Sednicom je predsedavao gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković. Član Gradskog veća za budžet i finansije Bojan Kostić, obrazložio je odluku.

- Ukupan budžet projektovan je na 3.880.700.000,00 dinara, a planirani suficit je 152 miliona dinara. Neki od najvažnijih projekata čija se realizacija planira u narednom periodu su: prva faza sanacije Aleksandrovačkog jezera, unapređenje energetske efikasnosti vrtića "Naše dete", osnivanje Omladinskog centra, izgradnja azila za pse i izgradnja drumskog mosta na saobraćajnici do Slobodne zone. Pored ovih projekata, na osnovu smernica o povećanju zarada, predviđeno je povećanje zarade od 5,1 odst za sve zaposlene u javnom sektoru - rekao je Kostić, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.

Gradska uprava Foto: Kurir.rs/T.S.

Članovi Gradskog veća razmatrali su i prihvatili Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Nacrt Odluke o izmenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Nacrt Odluke o izmenama Odluke o naknadama za usluge koje pruža Gradska uprava Grada Vranja i Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje prirodnog lekovitog faktora.

Usvojen i Tekst javnog poziva za učešće direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije

Usvojeni su i Tekst javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Vranja, Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije i Predlog Rešenja o obrazovanju Radne grupe za pripremu projekata "Izvođenje sanacionih i konzervatorsko-restauratorskih radova" na srednjovekovnom utvrđenju "Markovo kale".

Foto: Kurir.rs/T.S.

Usvojen Predlog Programa Komisije za pomoć radi obnove pomoćnih objekata koji su uništeni ili oštećeni usled požara u junu, julu i avgustu

Na današnjoj sednici Gradskog veća prihvaćen je i Predlog Programa Komisije za pomoć radi obnove pomoćnih objekata koji su uništeni ili oštećeni usled dejstva požara u junu, julu i avgustu mesecu na teritoriji grada Vranja, kao i Izmena Javnog poziva za dodelu nagrada uspešnim studentima sa teritorije grada Vranja, tako da studenti prijave mogu podneti do 30. novembra 2025. godine, saopšteno je na zvaničnom sajtu Grada Vranja.