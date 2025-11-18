Na magistralnom cevovodu visoke zone u Užicu, jutros oko 7 sati, na raskrsnici ulica Lužničke i Mijaila Radovića, došlo je zbog pucanja cevovoda.
NOVA HAVARIJA U UŽICU: Pukla cev na magistralnom cevovodu, ovaj deo grada je bez vode
Na magistralnom cevovodu visoke zone u Užicu, jutros oko 7 sati, na raskrsnici ulica Lužničke i Mijaila Radovića, došlo je do pucanja cevovoda i prekida u vodosnabdevanju dela naselja Carina u sledećim ulicama:
1. Nemanjina gorni deo- od raskrsnice sa Ulicom Carinskom ka Sarića Osoju i bočni krakovi sa nje
2. Donji deo Ulica Olge Đurović i Kolubarske
3. Carinska ulica
4. Ulica Radovana Dragovića
5. Lazovina
6. Moravska
7. Lužnička
8. Mijajila Radovića
Saniranje kvara je u toku. Ukoliko ne bude novih havarija, očekuje se da će završetak radova i stabilizacija vodosnabdevanja biti u večernjim satima.
Cisterna sa vodom biće postavljena ispred medicinske škole, saopštilo je užičko JKP „Vodovod“.
Kurir.rs/Užice oglasna tabla/Foto: Ilustracija
