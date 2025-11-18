Slušaj vest

Na magistralnom cevovodu visoke zone u Užicu, jutros oko 7 sati, na raskrsnici ulica Lužničke i Mijaila Radovića, došlo je do pucanja cevovoda i prekida u vodosnabdevanju dela naselja Carina u sledećim ulicama:

1. Nemanjina gorni deo- od raskrsnice sa Ulicom Carinskom ka Sarića Osoju i bočni krakovi sa nje

2. Donji deo Ulica Olge Đurović i Kolubarske

3. Carinska ulica

4. Ulica Radovana Dragovića

5. Lazovina

6. Moravska

7. Lužnička

8. Mijajila Radovića

Saniranje kvara je u toku. Ukoliko ne bude novih havarija, očekuje se da će završetak radova i stabilizacija vodosnabdevanja biti u večernjim satima.

Cisterna sa vodom biće postavljena ispred medicinske škole, saopštilo je užičko JKP „Vodovod“.