Na magistralnom cevovodu visoke zone u Užicu, jutros oko 7 sati, na raskrsnici ulica Lužničke i Mijaila Radovića, došlo je do pucanja cevovoda i prekida u vodosnabdevanju dela naselja Carina u sledećim ulicama:

1. Nemanjina gorni deo- od raskrsnice sa Ulicom Carinskom ka Sarića Osoju i bočni krakovi sa nje
2. Donji deo Ulica Olge Đurović i Kolubarske
3. Carinska ulica
4. Ulica Radovana Dragovića
5. Lazovina
6. Moravska
7. Lužnička
8. Mijajila Radovića

Saniranje kvara je u toku. Ukoliko ne bude novih havarija, očekuje se da će završetak radova i stabilizacija vodosnabdevanja biti u večernjim satima.

Cisterna sa vodom biće postavljena ispred medicinske škole, saopštilo je užičko JKP „Vodovod“.

Kurir.rs/Užice oglasna tabla

