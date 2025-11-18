Srbija
POTOPLJENE ULICE U VRANJU! Za samo sat vremena palo 7, 2 litara kiše po metru kvadratnom
Slušaj vest
U Vranju od noćas u 2 i 30 sati pada kiša praćena povremenom grmljavinom.
Prema rečima Marije Stojković, dežurnog meteorologa Meteorološke stanice u Vranju, količina padavina na području grada do 10 sati jutros je 16, 5 litara po metru kvadratnom.
Foto: Kurir/Tatjana Stamenković
Jutarnja minimalna temperatura u ovom gradu je 9, a maksimalna dnevna danas do 11 stepeni Celzijusove skale.
Foto: Kurir/Tatjana Stamenković
- Za sat vremena jutros u 7 sati palo je 7, 2 litra kiše po metru kvadratnom. Do kraja dana u Vranju kišovito. Vetar je umerenog intenziteta - navodi Marija Stojković, dežurni meteorolog Meteorološke stanice u Vranju.
Narednih dana očekuju se obilnije padavine i pad temperature.
Reaguj
Komentariši