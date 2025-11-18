Slušaj vest

U Vranju od noćas u 2 i 30 sati pada kiša praćena povremenom grmljavinom.

Prema rečima Marije Stojković, dežurnog meteorologa Meteorološke stanice u Vranju, količina padavina na području grada do 10 sati jutros je 16, 5 litara po metru kvadratnom.

Foto: Kurir/Tatjana Stamenković

Jutarnja minimalna temperatura u ovom gradu je 9, a maksimalna dnevna danas do 11 stepeni Celzijusove skale.

Foto: Kurir/Tatjana Stamenković

- Za sat vremena jutros u 7 sati palo je 7, 2 litra kiše po metru kvadratnom. Do kraja dana u Vranju kišovito. Vetar je umerenog intenziteta - navodi Marija Stojković, dežurni meteorolog Meteorološke stanice u Vranju.

Kiša pljušti u Vranju Izvor: Kurir/T.S.