Baka Vera iz Vranja ugostila je svog unuka (10) koji živi van Srbije i za Kurir ispričala čime je bila dirnuta nakon posete. Emotivan susret ali i reči koje joj je unuk uputio pamtiće do kraja svog života.

- Došao je za raspust u prvoj nedelji oktobra. Jedva smo čekali da ga zagrlimo deda i ja kada smo ga ugledali na aerodromu. Došao je sa mamom, moj unuk prvenac, kao da se juče rodio. Već je desetogodišnjak pohađa četvrti razred - započinje priču baka Vera.

Foto: Kurir/Tatjana Stamenković

Otkriva da je dugo čekala ovaj trenutak, da unuk poželi da odmor od škole provede u Srbiji.

- Dok je bio mali nije znao jezik i bilo je problema u sporazumevanju, dok se igramo, šetamo, ručamo. Sada govori srpski čak je počeo i da piše na srpskom i sve je jednostavnije. Kad nas je ugledao na aerodromu nasmejao se, pritrčao raširenih ruku i čvrsto nas zagrlio.

Baka Vera je bila posebno dirnuta onim što je unuk rekao kada je ušao u dvorište, a onda i u porodičnu kuću..

- Dolazio je kad je bio mali, ali nije mogao ni sve da upamti. Kada smo ušli u kuću već mi je na stepeništu rekao: “Bako tebi je ovde mnogo lepo”. Suze su mi krenule ali sam se suzdržavala da ne zaplačem, jer svaki susret sa njim budi najjače emocije. Nisam htela da ga rastužim… Narednog dana moj ranoranilac čim se probudio rekao je da je mnogo gladan - navodi Vera.

Foto: Kurir/Tatjana Stamenković

Zavoleo vranjsku kuhinju

Kaže da je sve što je spremala od hrane njemu bilo ukusno.

- Bio je oduševljen palačinkama od heljde, pekmezom od šljiva, bakinom pilećom supicom, pečenim batakom, punjenim paprikama, pitom od bundeva, telećom čorbicom, ćevapima i obaveznim salatama. Tu smo na najbolji način probili led.

Baka Vera objašnjava da su im poseta zoo vrtu, košarka na otvorenim terenima bile uskraćene jer ih je malo poremetilo vreme.