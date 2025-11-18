KIŠA I SUSNEŽICA VEĆ PADAJU U OVOM DELU SRBIJE: RHMZ najavio sneg i obilne padavine, upozorenje na nevreme izdao i MUP (video)
Jaka kiša i susnežica već su počele u planinskim ivanjičkim selima.
RHMZ je za danas najavio oblačno i osetno hladnije vreme.
"Na severu Vojvodine ujutro prestanak padavina, a u ostalom delu zemlјe mestimično sa kišom, koja će u planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slablјenju. Najviša temperatura od 7 do 12 stepeni", stoji u najavi RHMZ.
MUP se oglasio zbog nevremena
MUP Srbije upozorio je građane na nadolazeće padavine i apelovao na vozače da obrate pažnju na uslove na putu.
MUP je izdao upozorenje na vremenske prilike, odnosno pad temperature i obilnu kišu, te apelovao na vozače da posebno obrate pažnju na 4 stvari.
Obratite pažnju na ove 4 stvari kako biste zaštitili sebe i druge:
- Usporite vožnju
- Držite veće odstojanje
- Ne krećite na put bez zimskih guma
- Zbog smanjene vidljivosti, posebno obratite pažnju na pešake
RHMZ je u vremenskoj prognozi prethodno upozorio na obilne padavine, posebno na KiM gde se očekuje od 50 do 100 mm kiše za 48 sati, kao i na padavine u području jugozapadne i jugoistočne Srbije od 30 do 60 mm za 48 sati.