Time će se građanima omogućiti brža zdravstvena usluga, a Hitna služba značajno rasteretiti u večernjim satima kada su najčešće velike gužve.

Uvedena promena već je izazvala pozitivne reakcije – građani poručuju da je ovo usluga koja je nedostajala.

Dom zdravlja planira i drugo važno unapređenje – uskoro će biti potpisani ugovori o stalnom radnom odnosu sa novim lekarima, što će doprineti stabilnosti kadra.

Biće zapošljena za stalno i 24 lekara, plus i dva nova mlada lekara.

Foto: Youtube Printscreen/RTV Novi Pazar

Iz ove zdravstvene ustanove poručuju da je cilj da se građanima pruži brža, dostupnija i efikasnija zdravstvena zaštita, kao i da se nastavi sa modernizacijom i uvođenjem servisa koji prate potrebe savremene zdravstvene službe.

Očekuje se da će obe novine doprineti unapređenju zdravstvene zaaštite u ovom delu Srbije.

Posle 22 časa, pacijenti će moći da se obrate hitnoj službi.  

