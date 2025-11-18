SJAJNA VEST IZ NOVOG PAZARA: Dom zdravlja uvodi rad lekara opšte prakse do 22 časa! U ordinaciji broj 6 biće lekar opšte prakse i dve sestre (VIDEO)
Time će se građanima omogućiti brža zdravstvena usluga, a Hitna služba značajno rasteretiti u večernjim satima kada su najčešće velike gužve.
Uvedena promena već je izazvala pozitivne reakcije – građani poručuju da je ovo usluga koja je nedostajala.
Dom zdravlja planira i drugo važno unapređenje – uskoro će biti potpisani ugovori o stalnom radnom odnosu sa novim lekarima, što će doprineti stabilnosti kadra.
Biće zapošljena za stalno i 24 lekara, plus i dva nova mlada lekara.
Iz ove zdravstvene ustanove poručuju da je cilj da se građanima pruži brža, dostupnija i efikasnija zdravstvena zaštita, kao i da se nastavi sa modernizacijom i uvođenjem servisa koji prate potrebe savremene zdravstvene službe.
Očekuje se da će obe novine doprineti unapređenju zdravstvene zaaštite u ovom delu Srbije.
Posle 22 časa, pacijenti će moći da se obrate hitnoj službi.
