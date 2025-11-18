Slušaj vest

Tokom večeri kiša koja je padala čitav dan u Zlatiborskom okrugu prešla je u susnežicu i sneg. Slabijim intezitetom pada u Užicu, dok je jača vejavica zabeležena na području Zlatibora i Nove Varoši.

- Pada duže od pola sata i već su obelele glavne gradske ulice. Ako ovim tempom nastavi da pada do ujutru, biće to onda ozbiljan snežni pokrivač - kaže Branko iz Nove Varoši.

Vozačima koji su na putu preko Borove glave i Zlatibora tokom večeri i noći savetuje se dodatan oprez i obavezno posedovanje zimske opreme na vozilima.

Slabijim intezitetom sneg pada i na teritoriji Čačka.

Put Ivanjica - Arilje

Selo Koštunići, Gornji Milanovac

