Jedan od najznačajnijih međunarodnih sajmova turizma u ovom delu Evrope — 40. jubilarni sajamu "Philoxenia – Hotelia Helexpo" u Solunu tradicionalno okuplja predstavnike turističkih organizacija, hotelijera i profesionalaca iz čitaog regiona, a grad Kruševac ponosno je predstavio svoju ponudu na jednom od najprestižnijih sajamskih prostora u Solunu.

Štand Turističke organizacije Kruševac su posetile Olga Kefalojani, ministarka turizma Grčke, kao i Jelena Vujić Obradović, konzul Republike Srbije u Grčkoj, koje su izrazile interesovanje za turistički potencijal grada pod Bagdalom.

Kruševačka delegacija je pozvana na prijem u Generalni konzulat Republike Srbije u Grčkoj. Njena ekselencija, Jelena Vujić Obradović, ugostila je predstavnike grada Kruševca i partnerskih organizacija iz regiona, uz izuzetno prijatan i konstruktivan razgovor.

Kruševljani su se zahvalili na ukazanom poverenju, dosadašnjoj saradnji i novim predlozima koji su otvorili prostor za dalji razvoj turističke privrede i jačanje međusobnih veza.

Tokom susreta, zajedno sa kolegama iz regiona, Kruševljani su obeležili i Dan primirja u Prvom svetskom ratu, a grad Kruševac je dobio zahvalnicu kao jedan od prijateljskih gradova u kojem je prepoznat potencijal i već utemljena uspešna saradnja.

Ovo priznanje i podrška predstavljaju podstrek za još snažniji rad i promociju Lazarevog grada na međunarodnoj sceni.