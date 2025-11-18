Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od sat i po do pet sati da izađu iz Srbije.

AMSS je naveo da kamioni, na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju sat i po a na prelazu Kelebija pet sati da napuste Srbiju.

Kamioni, na prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom čekaju pet sati a na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom dva sata da izađu iz Srbije, dodaje se.

„Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila“, piše u saopštenju.

Ne propustiteBeogradBUKTINJA KOD TOPČIDERCA Plamen guta vozilo, saobraćaj u zastoju u oba smera
WhatsApp Image 2025-02-13 at 1.25.27 PM.jpeg
DruštvoUpozorenje "Puteva Srbije": U narednim danima posebno obratite pažnju u saobraćaju
nevreme ,kiša ,saobraćaj,auto ,most
DruštvoOd danas kreće nova akcija pojačane kontrole vozača: Pojačana kontrola prekršaja, "pod lupom" će biti OVA VOZILA! MUP apeluje na važnu stvar
21.jpg
AutoŠta sve spada u automatske saobraćajne prekršaje: Kamere sve beleže, a evo gde vas "mame" i kako da znate da li ste ih napravili
Saobraćaj na auto-putu, kamere, novčane kazne i saobraćajna policija