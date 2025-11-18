Srbija
OGLASIO SE AMSS: Kamioni na Horgošu čekaju sat i po, na ova 3 prelaza i šo pet sati za izlazak iz Srbije
Slušaj vest
Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od sat i po do pet sati da izađu iz Srbije.
AMSS je naveo da kamioni, na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju sat i po a na prelazu Kelebija pet sati da napuste Srbiju.
Kamioni, na prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom čekaju pet sati a na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom dva sata da izađu iz Srbije, dodaje se.
„Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila“, piše u saopštenju.
Reaguj
Komentariši