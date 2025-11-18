NE GUBE VREME: GRAĐANI ISKORISTILI MEĆAVU DA UŽIVAJU U ZIMSKOJ IDILI! Sneg iznenadio ovaj deo Srbije, ali su snežne ulice iskorišćene NA PRAVI NAČIN! (VIDEO)
Kiša je večeras, kako je i najavljeno prešla u suznežicu i sneg u Zlatiborskom okrugu, a kako smo pisali sneg je zabeleo ulice Čačka, Zlatibora, Prijepolja, Čajetine, Gornjem Milanovcu, Nove Varoši i okolnih mesta.
Tako su građani iskoristili prvi "pravi" sneg u godini, te su brže-bolje izašli na ulice da zaista uživaju u prazničnoj idili.
- Čačani ne gube vreme, iskoristili sneg za prvi ovogodišnji spust - navodi se u opisu videa agencije Rina.
Sneg veje širom Zapadne Srbije
Pogledajte snimke snega kako veje i beli ulice gradova.
Auto-put Miloš Veliki
Čačak
Gornji Milanovac
Čajetina
U Čajetini je zbog snega došlo do kolapsa u saobraćaju — te se savetuje oprezna vožnja.
Prijepolje
Vozačima koji su na putu preko Borove glave i Zlatibora tokom večeri i noći savetuje se dodatan oprez i obavezno posedovanje zimske opreme na vozilima.
