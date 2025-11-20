Slušaj vest

Gradska uprava Kruševca raspisala je javni poziv za izbor privatnog partnera u okviru javno–privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada.

Ovim potezom želi se obezbediti kvalitet, kontinuitet i efikasnost u pružanju usluge javnog prevoza, kao i prenos tržišnog i operativnog rizika na privatnog partner ana teritoriji grada.

Ugovor sa prevoznikom biće zaključen na period od 10 godina, a izabrani privatni partner obavljaće prevoz na ukupno 110 linija, sa planiranom godišnjom kilometražom od više od 3,25 miliona kilometara.

Kruševac traži privatnog partnera za gradski i prigradski prevoz Foto: Kurir/ Ž. M.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude biće najniža ponuđena cena po pređenom kilometru, a javni ugovor će biti potpisan nakon dobijanja saglasnosti Skupštine grada Kruševca.

Rok za podnošenje ponuda je 22. decembar.

Procenjena vrednost ugovora iznosi 2.271.832.250 dinara bez PDV-a, prenosi eKapija.

Usluge gradskog i prigradskog prevoza u Kruševcu do sada je više decenija uspešno obavljao “Jugoprevoz Kruševac”.

Ne propustiteSrbijaPREDAVANJE I IZLOŽBA U KRUŠEVCU: Manifestacija u znak sećanja na misiju "Bolnice škotskih žena" u Srbiji u Prvom svetskom ratu
Manifestacija u znak sećanja na misiju Bolnice škotskih žena
SrbijaPRIZNANJE ZA ISIDORU ČIKARIĆ: Prva dobitnica nagrade "Za izuzetno ostvarenje u stvaralaštvu mladih likovnih umetnika"
nagrada.jpg
HronikaPRONAĐEN ZASAD SA 37 STABLJIKA KANABISA TEŽINE 58 KG: U Kruševcu uhapšeni dileri droge
1000036184.jpg
SrbijaMEĐUNARODNI KURS CIVILNO – VOJNE SARADNJE U KRUŠEVCU: Tema bila – saradnja gradskih vlasti sa jedinicama Vojske Srbije (FOTO)
Međunarodni kurs 4.jpg