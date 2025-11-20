Slušaj vest

Gradska uprava Kruševca raspisala je javni poziv za izbor privatnog partnera u okviru javno–privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada.

Ovim potezom želi se obezbediti kvalitet, kontinuitet i efikasnost u pružanju usluge javnog prevoza, kao i prenos tržišnog i operativnog rizika na privatnog partner ana teritoriji grada.

Ugovor sa prevoznikom biće zaključen na period od 10 godina, a izabrani privatni partner obavljaće prevoz na ukupno 110 linija, sa planiranom godišnjom kilometražom od više od 3,25 miliona kilometara.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude biće najniža ponuđena cena po pređenom kilometru, a javni ugovor će biti potpisan nakon dobijanja saglasnosti Skupštine grada Kruševca.

Rok za podnošenje ponuda je 22. decembar.

Procenjena vrednost ugovora iznosi 2.271.832.250 dinara bez PDV-a, prenosi eKapija.