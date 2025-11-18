Slušaj vest

Kragujevac se večeras zabeleo. Sneg, koji je počeo da pada oko 20 časova, ne zadržava se u većoj meri na tlu, ali su automobili i krovovi već pod belim pokrivačem.

Kolovozi su vlažni, na mnogim ulicama već su se stvorile bare, s obzirom da je gotovo čitavog dana padala kiša. Uz osetan pad temperature u večernjim satima počeo je sneg, koji bez prestanka pada već tri časa, ali se, pošto je vlažan, brzo topi.

IMG_20251118_224111.jpg
sneg u Kragujevcu Foto: Kurir/D.Đ.

Saobraćaj se odvija bez zastoja, ali je potreban dodatni oprez, pošto su kolovozi klizavi, a vidljivost smanjena.

Prema najavama meteorologa, očekuje se prestanak snežnih padavina, a za sutra je prognozirana kiša uz jutarnju temperaturu oko 3 stepena, a maksimalnu dnevnu do 8 stepeni.

Kurir.rs

