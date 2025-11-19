Slušaj vest

Ekipe „Puteva Užice“ bile su u punoj pripravnosti, a mehanizacija je radila bez prekida.

– Radili smo intenzivno, bilo je nekih 12 kamiona u akciji i jedan grejder. Baš je padalo jako. Od 8 do 4 noćas važila je zabrana za kamione na svim pravcima, jer je sneg padao baš intenzivno. Posle ponoći padavine su stale – rekli su u AD "Putevi Užice" za agenciju RINA.

Ističe da su putevi raščišćeni oko 4 sata ujutru, nakon čega je ukinuta zabrana za teretnjake i saobraćaj se normalizovao.

– Trenutno je stanje okej. Temperatura je u blagom minusu pa se vrši posipanje kolovoza zbog moguće poledice. Padalo je i u nižim i u višim krajevima. Najviše je palo na Zlatiboru, oko 10 do 15 centimetara snega. Bilo je i polomljenog granja, svega standardno za ovakve uslove – dodaju putari.

Ekipe ostaju na terenu tokom celog dana, prate situaciju i po potrebi ponovo intervenišu, naročito na najopterećenijim magistralnim pravcima koji vode ka Crnoj Gori i Valjevu.

Više od 5.000 ljudi bez struje, sve ekipe na terenu: Sneg pravi probleme u Dragačevu, zasad su putevi prohodni

Mokar sneg koji je noćas pao na području opštine Lučani, naročito u višim predelima Dragačeva, ostavio je bez električne energije oko 5.000 stanovnika sela u tom delu opštine.

- Debljina snežnog pokrivača iznosi oko pet centimetara, ali su svi putni pravci prohodni. Međutim, pad mokrog snega izazvao je kvarove na elektro-distributivnoj mreži u gornjim selima Dragačeva. Trenutno oko 5.000 ljudi nema struju”, rekao je Milenković za agenciju RINA.

Istovremeno, problemi u snabdevanju električnom energijom zabeleženi su i u delu grada Čačak – konkretno u naseljima Ljubić, Rakova, Trbušani i Milićevci.

A na Zlatiboru idila...

Radnici lokalne elektro-distribucije su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova. Očekuje se da napajanje bude normalizovano u najskorijem roku, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

U Ivanjici je palo oko 10 centimetara snega, ali bez većih posledica. Zabeležene su samo manji prekidi u snabdevanju strujom, koje ekipe nadležnih službi otklanjaju. Svi magistralni i lokalni putevi su prohodni, a putarske ekipe su od noćas na terenu.