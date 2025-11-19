Slušaj vest

Čudotvorna Sveta Petka u Vranju kod Belog mosta jedna je od najmanjih u Srbiji, ali veoma posećena. Vernici dolaze u ovu svetinju i mole se svetiteljki za zdravlje o čemu svedoče priče onih kojima su molitva i liturgija u ovoj crkvi pomogle u oporavku nakon terapija.

Penzionerka Stana Naumović je domaćica svetinje. Godinu dana je u crkvi, prihvatila je da održava crkvu.

- I ranije sam dolazila i posećivala crkvu i slušala o tim događajima, šta se i kako dogodilo.

Napominje da je mnogo vernika koji redovno dolaze na liturgiju u crkvu godinama, jer su osetili tu blagodat njenu i dolaze zahvaljuju se Svetoj Petki.

- Čudotvorna svetica veruje se da svima pomaže, zaštitnica žena i puno ljudi dolazi godinama na liturgiju. Ispričaću vam nekoliko događaja koji su vezani za ovu crkvu. Jedna moja koleginica i još jedna ženica mlada redovno su dolazile u bogomolju porodično. Donosili su cveće na dar svetici i dugo vremena nisu imali decu. I onda, baš je bio praznik kad me ta moja koleginica pozvala telefonom i rekla. "Teta Stano ja sam u blagoslovenom stanju." Toliko je to bila velika radost i sad je već u sedmom mesecu trudnoće, devojčicu će dobiti. I skoro je bila jedna ženica isto je rekla 27. oktobra kada se slavi Sveta Petka, mada ova crkva obeležava Svetu Petku 8. avgusta. Ali i 27. oktobra i 8. avgusta je ovde tolliko naroda, ljudi povezuju obe slave sa crkvom i ne odvajaju ih - kaže Stana za Kurir i napominje da ove žene veruju da im je molitva svetiteljki pomogla.

Foto: Kurir/Tatjana Stamenković

Stana kaže da se veruje da je molitva Svetoj Petki pomogla i jednom čoveku koji je bolovao od karcinoma, a pre operacije je došao u crkvu sa porodicom iako ranije nije posećivao bogomolje. Kako kaže, tada se sve dobro završilo a on je ostao u uverenju da mu je upravo molitva spasla život od zle bolesti.

Domaćica crkve kaže da postoji verovanje da je molitva svetici pomogla i jednoj mladoj ženi koja je takođe bolovala od karcinoma na obe dojke.

Foto: Kurir/Tatjana Stamenković

- Toliko je plakala, ja sam joj prišla i dala ikonicu, zagrlila je i poljubila. Kad je pošla kupila je ikonice i rekla: "Ja ću mama opet da dođem kad budem završila terapije u ovu crkvicu“. Prošlo je nekoliko meseci i skoro je bila, nema dve nedelje. Podsetila me da je bila sa majkom, a sad je došla sa svekrvom, suprugom i dečakom od desetak godina. I opet je počela da plače i kaže da je dobro i da je došla da se zahvali svetici. Pitala me je kada je akatist da dođe molitve da joj sveštenik očita.

Sveta Petka kod Belog mosta toliko je stara da je najstarija crkvica u Vranju. Turci su od ove crkve hteli da naprave džamiju, ali kako su je oni gradili tako se je ona sama rušila. Onda su rešili da ne idu dalje sa gradnjom, pošto su i oni vernici shvatili su o čemu se radi.

Foto: Kurir/Tatjana Stamenković

Veliki broj vernika dolazi i posećuje ovu svetinju, pomazuje se svetim uljem iz kandila, kropi se svetom vodicom i moli se za spasenje svoje duše, pričaju oni koji svake godine dođu u Sveta Petku. Sveta Petka je kažu blagodatna i mnoga se čuda dešavaju u njoj.