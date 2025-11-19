Slušaj vest

Vratio se na svoje, na očevinu, gde drži stoku - krave i ovce. I sve bi bilo idealno da ima - vode! Ali je nema.

Veli, put ima, struje ima, ali vode nema u kraju u kojem je voda već dugo problem. I letos je stoka tu bila žedna.

Skućio se Dragan, fino mu ide, digao i novu kuću a u njoj i novo kupatilo i to usred sela bez vode!

Na pitanje šta radi, kaže doteruje vodu odakle god može i drži u cisternama, a kupatilo je digao da mu deca, sa svojih 17 godina, mogu da se okupaju kao ljudi.

A kako se kupaju? Tako što u novo kupatilo unesu kofu vode, jer iz slavine ne teče.

- 17 godina mi ćerka i sin imaju a još se nisu okupali kao deca, sad imaju tamo u školi dom pa se okupaju. Evo, došli mi ljudi da kopaju za kanalizaciju, makar na kofu da se deca okupaju..., priča Dragan koji kaže da je država pare dala za vodovod, ali, smatra on, dala je nestručnim ljudima koji posao nisu uradili kako treba, pa je pitanje hoće li taj vodovod uopšte da proradi.

Dragan je ubeđen kako im neko zatvara vodu jer Sjenica ne da vodu Tutinu a Tutin Sjenici pa Dragan poverenja ima samo u to da se država uključi da vidi šta se tu dešava jer je pare dala lokalnim vlastima, a vode nema.

- Ako država i vlada nešto ne preduzmu, nego ovog našem narodu dadnu pare, mi vodu nemamo, smatra Dragan.

Priseća se Dragan i kako su se nekad kupali na lonče, pa čim saspeš vodu na glavu, ona oteče a ti ne stigneš ni da se istrljaš.