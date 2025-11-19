Stefan Jovičić iz Vrnjačke Banje odmalena zarađuje za džeparac svojom harmonikom. Bend nema, sam je svoj gazda, ali često mu društvo pravi sestra Sara koja peva uz njegove melodije.
STEFAN SVOJOM HARMONIKOM ODMALENA ZARAĐUJE ZA DŽEPARAC: I tako već 6 godina! Kad zasvira, tako razgali prolaznike da se uhvate i u kolo! (VIDEO)
Kad god je vikend, praznik, a posebno ako je topao i lep dan, eto Stefana sa svojom harmonikom na promenadi, u centru Vrnjačke Banje.
Najviše voli da svira narodna kola, moravac, užičko... a često se desi da prolaznike tako razgali da se uhvate u kolo, upravo tu, nasred ulice, a onda ga i časte.
Mali Stefan harmonikom zarađuje za džeparac Foto: Youtube Printscreen/RTV Vrnjačka Banja
Stefan voli to što radi i planira da ne menja profesiju kad poraste, već samo da harmoniku zameni boljom, a na pitanje može li šta i da se zaradi, kaže: Pa, onako! Mogu!
Kurir.rs/Youtube RTV Vrnjačka Banja
