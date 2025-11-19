Slušaj vest

Kad god je vikend, praznik, a posebno ako je topao i lep dan, eto Stefana sa svojom harmonikom na promenadi, u centru Vrnjačke Banje.

Najviše voli da svira narodna kola, moravac, užičko... a često se desi da prolaznike tako razgali da se uhvate u kolo, upravo tu, nasred ulice, a onda ga i časte.

1/3 Vidi galeriju Mali Stefan harmonikom zarađuje za džeparac Foto: Youtube Printscreen/RTV Vrnjačka Banja