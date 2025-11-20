Slušaj vest

U Sremskoj Mitrovici danas je obeležen završetak radova na uređenju starog jevrejskog groblja – lokaliteta koji je decenijama bio zapušten, a koji danas ponovo stoji kao svedočanstvo postojanja zajednice koja je nekada činila važan deo istorije grada.

Obnova je urađena u okviru projekta Jevrejske opštine Novi Sad (JONS) i ESJF – Evropske inicijative za očuvanje jevrejskih grobalja, koji obuhvata tri mesta u Sremu: Sremsku Mitrovicu, Šid i Čerević. Mitrovica je prva završena – groblje je u potpunosti očišćeno, raskrčeno i ograđeno.

Predstavnici JONS-a i Ambasade Nemačke obišli su uređeni lokalitet zajedno sa Ladislavom Trajerom, predsednikom Jevrejske opštine Novi Sad i koordinatorom ESJF-a za Srbiju. Na terenu su predstavljeni simboli, natpisi i tragovi nekadašnje zajednice.

Zajednička fotografija pored nove informativne table označila je kraj prve faze projekta.

"Ne smemo da zaboravimo istoriju koja je ovde izbrisana"

Obilasku se pridružio i gradonačelnik Branislav Nedimović, koji je istakao da je obnova groblja "čin poštovanja prema zajednici koja je ostavila dubok trag u istoriji Mitrovice".

- Mnogo toga je zaboravljeno zbog naglog rasta grada nakon pedesetih. Malo ko danas zna da je Mitrovica imala veliku jevrejsku zajednicu i sinagogu. Ovo je naš dug – da sačuvamo ono što je preostalo - poručio je gradonačelnik, naglasivši da će grad nastaviti da podržava projekte sećanja.

Obnovljeno jevrejsko groblje u Sremskoj Mitrovici  Foto: Kurir.rs/D. Š.

"Jevrejski život ugašen je u jednom danu"

Predsednik JONS-a Ladislav Trajer podsetio je da je ovaj prostor nekada bio velika opština sa planom širenja:

- Ova zgrada je bila kapela, a čitav prostor predviđen za buduće generacije. Sve se završilo u jednom danu tokom Drugog svetskog rata. Jevrejska opština Sremska Mitrovica je nestala – kao i oko 200 jevrejskih opština širom Srbije.

Dodao je da Mitrovica i danas pripada JONS-u i da se saradnja sa gradom odvija kroz više projekata: "Zajedno obeležavamo Dan sećanja na streljane Jevreje, Srbe i Rome u Zasavici. To je naša zajednička obaveza."

VAŽNA PORUKA IZ DELEGACIJE: "Na groblju nedostaje jedno ime – Leon Vajs"

Jedna članica delegacije posebno je istakla značaj očuvanja svakog pojedinačnog imena:

"Jevrejska groblja su poslednje mesto gde možete pronaći tragove postojanja zajednice. Srbija nije okrvavila ruke u Holokaustu – i to je istorijska činjenica. Ali postoji ime koje ovde nedostaje: Leon Vajs."

Leon Vajs bio je učenik mitrovačke gimnazije, deportovan u Aušvic i ubijen. Sačuvane su njegove pesme koje je pisao od osnovne škole do mature: "To je bio mladić koji je mogao da postane veliki književnik. Rado ću ponovo doći da govorimo o njemu" dodala je.

Nakon Mitrovice, stručne posete biće održane u Šidu i Čereviću, gde će se javnosti predstaviti rezultati obnove i specifičnosti lokalnih jevrejskih grobalja.

Ko je sahranjen na ovom groblju

Jevrejsko groblje u Bosutskom putu čuva sećanje na zajednicu koja je od 19. veka bila deo života grada.

Najvažnija imena:

  • David Kon (1822–1875) – najstariji poznati spomenik
  • Porodice Fišer i Kajzer – jedne od najstarijih trgovačkih i zanatskih porodica
  • Porodica Alt – sa spomenikom Johane Alt (1868–1896), ćerke poznatog trgovca Eduarda Alta, čija je supruga Rozalija ubijena u Holokaustu

Na spomenicima se pojavljuju i prezimena: Pesing, Morgenštern, Goldšmit, Rozenberg, Brajner, Vajs, Adler…

To su bile porodice koje su ostavile dubok trag u istoriji grada – trgovci, zanatlije, učitelji, sportisti i intelektualci.

Danas, o njihovom postojanju svedoče tek kameni tragovi – poslednji materijalni ostaci jevrejske zajednice u Sremskoj Mitrovici.

