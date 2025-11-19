Slušaj vest

Mitrovačka gimnazija danas je bila centar najvećeg "Karijernog dana" do sada! Predstavnici čak 38 fakulteta i visokoškolskih ustanova iz cele Srbije pojavilo se u školi kako bi maturantima, ali i mlađim gimnazijalcima, pomogli da izaberu put posle diplome.

Od ranog jutra, drugi sprat škole je bio krcat – đaci su obilazili štandove, razgovarali sa predstavnicima univerziteta, prikupljali brošure i pitali sve što ih zanima: od prijemnih, preko stipendija, do toga na kojim se smerovima najlakše zapošljava.

Foto: Kurir/D.Š.

Učenici masovno navalili

Fakulteti su predstavili studijske programe, nove smerove, uslove upisa i realne mogućnosti zapošljavanja. Mnogi učenici su rekli da su upravo ovakvi događaji presudni jer "napokon mogu da razgovaraju sa ljudima koji stvarno znaju šta ih čeka".

Organizaciju vodi Mitrovačka gimnazija, a pedagogica Tamara Perić otkriva da je interesovanje fakulteta nikad veće:

"Ovo je deveta godina kako organizujemo 'Karijerni dan'. Prvi put, 2017. godine, imali smo 14 prijavljenih ustanova. Danas ih je 38 – najviše do sada. Rekord!"

Perić dodaje da događaj nije namenjen samo maturantima:

"Pozvali smo i trećake. Oni dolaze oko podne da ranije počnu da razmišljaju o izboru. Najveća prednost je što fakulteti dolaze u njihovu školu – ne moraju da putuju i traže informacije, već sve dobiju ovde, iz prve ruke."

Foto: Kurir/D.Š.

Zašto je važno?

Zato što đaci ne lutaju – dobiju konkretne odgovore i jasnu sliku budućnosti

Profesori ističu da direktan kontakt sa fakultetima pomaže učenicima da sami procene šta im odgovara, koji smer im leži, a gde bi pogrešili.

"Niko ne može bolje da im objasni od ljudi koji tamo predaju", navode.