Slušaj vest

Mitrovačka gimnazija danas je bila centar najvećeg "Karijernog dana" do sada! Predstavnici čak 38 fakulteta i visokoškolskih ustanova iz cele Srbije pojavilo se u školi kako bi maturantima, ali i mlađim gimnazijalcima, pomogli da izaberu put posle diplome.

Od ranog jutra, drugi sprat škole je bio krcat – đaci su obilazili štandove, razgovarali sa predstavnicima univerziteta, prikupljali brošure i pitali sve što ih zanima: od prijemnih, preko stipendija, do toga na kojim se smerovima najlakše zapošljava.

viber_image_2025-11-19_14-01-28-773.jpg
Foto: Kurir/D.Š.

Učenici masovno navalili

Fakulteti su predstavili studijske programe, nove smerove, uslove upisa i realne mogućnosti zapošljavanja. Mnogi učenici su rekli da su upravo ovakvi događaji presudni jer "napokon mogu da razgovaraju sa ljudima koji stvarno znaju šta ih čeka".

Organizaciju vodi Mitrovačka gimnazija, a pedagogica Tamara Perić otkriva da je interesovanje fakulteta nikad veće:

"Ovo je deveta godina kako organizujemo 'Karijerni dan'. Prvi put, 2017. godine, imali smo 14 prijavljenih ustanova. Danas ih je 38 – najviše do sada. Rekord!"

Perić dodaje da događaj nije namenjen samo maturantima:

"Pozvali smo i trećake. Oni dolaze oko podne da ranije počnu da razmišljaju o izboru. Najveća prednost je što fakulteti dolaze u njihovu školu – ne moraju da putuju i traže informacije, već sve dobiju ovde, iz prve ruke."

viber_image_2025-11-19_14-01-29-299.jpg
Foto: Kurir/D.Š.

Zašto je važno?

Zato što đaci ne lutaju – dobiju konkretne odgovore i jasnu sliku budućnosti

Profesori ističu da direktan kontakt sa fakultetima pomaže učenicima da sami procene šta im odgovara, koji smer im leži, a gde bi pogrešili.

"Niko ne može bolje da im objasni od ljudi koji tamo predaju", navode.

Karijerni dan u Mitrovačkoj gimnaziji prerastao je u tradiciju koja svake godine donosi sve veću vrednost učenicima. Reč je o događaju koji je mnogima presudio u izboru daljeg obrazovanja - i često im otvorio vrata u karijere o kojima nisu ni razmišljali.

Ne propustiteDruštvoSvetski dan prevremeno rođenih beba: Večeras i Sremska Mitrovica svetli za njihove borbe
unnamed.jpg
DruštvoMILIVOJE IZ SREMSKE MITROVICE NA ULICI NAŠAO NOVČANIK PUN PARA: Novac vratio vlasnici, ali ovakav potez od nje nije očekivao - evo šta se dešava posle 5 godina
Novčanik
Društvo7 miliona dinara za obnovu Spomen-kuće na Spomen-groblju u Sremskoj Mitrovici, ministarka Stamenkovski: Obnavljamo, čuvamo i poštujemo našu tradiciju i istoriju
Screenshot 2025-11-13 130549.jpg
SrbijaHUMANI GEST UMESTO SLAVLJA: Sremska Mitrovica uručila milion dinara deci s posebnim potrebama
Sremska Mitrovica donacija