Slušaj vest

Srpski zet došao iz Rusije u Novi Sad i napravio turističku atrakciju o kojoj svi pričaju!

Naime, uspeo je da oduševi i sugrađane, ali i građane širom zemlje letom u balonu na topao vazduh. Kako navodi, od 2018. godine je pilot, a školovao se u Kijevu. 

- Prvu dozvolu sam dobio 2018. godine u Kijevu, učio sam u Kijevu, u Ukrajini, jer je škola bila zatvorena u Rusiji. Sad imamo dva sportska festivala u Senti i Kikindi. I još jedan, kao velika žurka, u Kruševcu. To nije raketna nauka, kao letenje malim avionom ili helikopterom. Mi to zovemo laka klasa - kaže i dodaje: 

Rus došao u Novi Sad i napravio pravu turističku atrakciju o kojoj svi pričaju Foto: printscreen Instagram/192

- Letimo kao sportsko udruženje, ne letimo komercijalnim letovima; to je važno. Letimo samo sa članovima kluba. Baš sam voljan da letim u Srbiji, jer ovde je dobra priroda, dobri ljudi. Ljudi kad nas vide, kažu: "Idemo na rakiju", gostoprimstvo je lepo. Kad saznaju da sam Rus, kažu: "O, brate, ti si Rus". Osećam se odlično!

Pogledajte izjavu u nastavku: 

Kurir.rs/192

Ne propustiteSrbija"BOŽE, DAJ MI NEKI ZNAK" Dragan od svog sokačeta napravio URNEBESAN put, i stranci oduševljeni! Skriveni dragulj na samo 2 sata od Beograda! (FOTO)
Screenshot 2025-10-06 202818.png
BeogradNEVEROVATNO, BEOGRADSKI MAČAK ŽIVKO IMA SVOJ PIN NA GUGL MAPAMA! Crno-beli mačor postao turistička atrakcija ali i destinacija, stranci idu da ga vide VIDEO
Screenshot 2025-09-16 130139.jpg
InfoBizKUĆA, POTPUNO OKRENUTA NAOPAČKE, PORED GLAVNE SAOBRAĆAJNICE! Čovek iz Prijepolja u čudu: Ostao sam zatečen! Nisam mogao da verujem šta vidim (FOTO)
1751900218_1678621217_nemacka-kuca-naopako-fotorina3.jpg
SrbijaČUDO PRIRODE U ZLATIBORSKOM SELU DOBROSELICA: Prerast je jedan od najvećih prirodnih kamenih mostova - izgleda veličanstveno (foto)
1747412599_1692708527_cajetina-prerast-dobroselica-cudo-fotorina2.jpg