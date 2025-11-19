Slušaj vest

Srpski zet došao iz Rusije u Novi Sad i napravio turističku atrakciju o kojoj svi pričaju!

Naime, uspeo je da oduševi i sugrađane, ali i građane širom zemlje letom u balonu na topao vazduh. Kako navodi, od 2018. godine je pilot, a školovao se u Kijevu.

- Prvu dozvolu sam dobio 2018. godine u Kijevu, učio sam u Kijevu, u Ukrajini, jer je škola bila zatvorena u Rusiji. Sad imamo dva sportska festivala u Senti i Kikindi. I još jedan, kao velika žurka, u Kruševcu. To nije raketna nauka, kao letenje malim avionom ili helikopterom. Mi to zovemo laka klasa - kaže i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Rus došao u Novi Sad i napravio pravu turističku atrakciju o kojoj svi pričaju Foto: printscreen Instagram/192

- Letimo kao sportsko udruženje, ne letimo komercijalnim letovima; to je važno. Letimo samo sa članovima kluba. Baš sam voljan da letim u Srbiji, jer ovde je dobra priroda, dobri ljudi. Ljudi kad nas vide, kažu: "Idemo na rakiju", gostoprimstvo je lepo. Kad saznaju da sam Rus, kažu: "O, brate, ti si Rus". Osećam se odlično!