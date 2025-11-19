Slušaj vest

Večeras je u selu Pavlovac kod Vranja izvedena hitna evakuacija nakon što je voda potpuno blokirala prilaz porodičnim kućama u kojima se nalazila deca, a iz poplava je evakuisano devet osoba, među kojima i petoro maloletnika.

Dojava je primljena u 18.35 časova, a ekipe su odmah poslate na teren, dok su na intervenciju upućena četiri vatrogasca-spasioca sa dva vozila i pumpom, kao i dva člana Tima za spasavanje i rad na vodi, opremljena čamcem.

Akcija je uspešno završena u 19.16 časova.

Pogledajte kako je izgledala akcija spasavanja u nastavku:

Inače, vanredna odbrana od poplava proglašena je danas na Trnovačkoj reci kod Bujanovca i Tibuškoj reci kod Vranja, saopštilo je JVP "Srbijavode".