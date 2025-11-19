Slušaj vest

Večeras je u selu Pavlovac kod Vranja izvedena hitna evakuacija nakon što je voda potpuno blokirala prilaz porodičnim kućama u kojima se nalazila deca, a iz poplava je evakuisano devet osoba, među kojima i petoro maloletnika

Dojava je primljena u 18.35 časova, a ekipe su odmah poslate na teren, dok su na intervenciju upućena četiri vatrogasca-spasioca sa dva vozila i pumpom, kao i dva člana Tima za spasavanje i rad na vodi, opremljena čamcem.

Akcija je uspešno završena u 19.16 časova.

Pogledajte kako je izgledala akcija spasavanja u nastavku: 

Spasavanje iz poplava u Valjevu Izvor: Ustupljen video

Inače, vanredna odbrana od poplava proglašena je danas na Trnovačkoj reci kod Bujanovca i Tibuškoj reci kod Vranja, saopštilo je JVP "Srbijavode".

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaIZ POPLAVE SPAŠENO PETORO DECE! Drama kod Vranja: Vatrogasci-spasioci izvukli ukupno devetoro ljudi
Screenshot 2025-03-28 101319.jpg
SrbijaOVAKO SU VATROGASCI SPASILI TROČLANU PORODICU U UŽICU: Oglasila se žena iz auta koje je nosila bujica! STIGLI SU BRZINOM SVETLOSTI
mixcollage21may20240819pm5682.jpg
PlanetaCRVENA REKA TEKLA ULICAMA: Pogledajte šta se krije iza poplave koju svet do sada nije video (FOTO, VIDEO)
vino.jpg
PlanetaKIŠA STIGLA U AUSTRALIJU, PA DONELA NOVE PROBLEME: Požari i dalje bukte, a građani se sada bore i sa poplavama!
profimedia0492860867.jpg