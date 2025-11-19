Slušaj vest

Obilne padavine na području Grada Vranja u prethodna dva dana, uzrokovale su podizanje nivoa Južne Morave i njeno izlivanje u selima Pavlovac, Rataje i Ćukovac, kod Vranja. 

- Obilne padavine uticale su na podizanje nivoa Južne Morave koja se izlila na pojedinim mestima u selima Pavlovac, Rataje i Ćukovac.Devet osoba iz Pavlovca je privremeno zbrinuto i njima je obezbeđen smeštaj - saopštila je Služba za odnose sa javnošću Grada Vranja.

Izlila se Južna Morava kod Vranja Foto: Kurir.rs/T. S.

Akcija spasavanja kod Vranja: 

Spasavanje iz poplava u Valjevu Izvor: Ustupljen video

Zbog predostrožnosti, za saobraćaj su zatvoreni mostovi preko Južne Morave u selima Rataje i Ćukovcu, saopštila je Služba za odnose sa javnošću Grada Vranja.

