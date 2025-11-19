Zbog predostrožnosti, za saobraćaj su zatvoreni mostovi preko Južne Morave u selima Rataje i Ćukovcu, saopštila je Služba za odnose sa javnošću Grada Vranja
IZLILA SE JUŽNA MORAVA KOD VRANJA! Vatrogasci spasili devet osoba, među kojima i deca: Zatvoreni mostovi u selu Rataje i Ćukovac (FOTO)
Obilne padavine na području Grada Vranja u prethodna dva dana, uzrokovale su podizanje nivoa Južne Morave i njeno izlivanje u selima Pavlovac, Rataje i Ćukovac, kod Vranja.
- Obilne padavine uticale su na podizanje nivoa Južne Morave koja se izlila na pojedinim mestima u selima Pavlovac, Rataje i Ćukovac.Devet osoba iz Pavlovca je privremeno zbrinuto i njima je obezbeđen smeštaj - saopštila je Služba za odnose sa javnošću Grada Vranja.
Izlila se Južna Morava kod Vranja Foto: Kurir.rs/T. S.
Akcija spasavanja kod Vranja:
Zbog predostrožnosti, za saobraćaj su zatvoreni mostovi preko Južne Morave u selima Rataje i Ćukovcu, saopštila je Služba za odnose sa javnošću Grada Vranja.
