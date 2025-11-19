Obilne padavine na području Grada Vranja u prethodna dva dana, uzrokovale su podizanje nivoa Južne Morave i njeno izlivanje u selima Pavlovac, Rataje i Ćukovac , kod Vranja.

- Obilne padavine uticale su na podizanje nivoa Južne Morave koja se izlila na pojedinim mestima u selima Pavlovac, Rataje i Ćukovac.Devet osoba iz Pavlovca je privremeno zbrinuto i njima je obezbeđen smeštaj - saopštila je Služba za odnose sa javnošću Grada Vranja.