Kampanja Lice promene realizuje se u Trsteniku, sa ciljem jačanja položaj žena i unapredjenja uslova za rodnu ravnopravnost. Brojne akcije i aktivnosti se realizuju uz izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, dokumenta koji treba da definiše sistemsku podršku ženama u različitim oblastima društvenog života

- Trstenik koji stoji uz žene nije samo slogan – to je cilj koji zajedno postavljamo. Kroz kampanju LicePromene i izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, želimo da kreiramo okruženje u kojem se uspeh žene ne meri odricanjem. Moja lična vizija, ali i obaveza sa pozicije predsednice opštine, jeste Trstenik u kome nijedna žena ne mora da bira između karijere i porodice. Podaci i razgovori sa sugrađankama pokazuju nam da je usklađivanje rada i roditeljstva i dalje je jedan od najvećih izazova… Fokus je na stvaranju lokalne politike koja odgovara realnim potrebama žena, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Milena Turk Foto: Kurir.rs/Ž. M.

Prema njenim rečima, zato je važno sistematski organizovati podršku – da trudnice I babice na poslu imaju sigurnost, a ne strah.

- Ta podrška radnim majkama treba da bude standard i obaveza svakog odgovornog poslodavca, a ne izuzetak ili stvar dobre volje. Politika koju vodimo mora da odgovori na stvarne potrebe žena. To je Trstenik za koji se ja zalažem - istakla je čelnica lokalne samouprave.

Sve akcije i aktivnost se realizuju u okviru projekta "Od života do politike", koji podržava Kabinet ministarke bez portfelja zadužene za oblast rodne ravnopravnosti sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjane Macure.