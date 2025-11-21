OPŠTINA ODLUČNO PODRŽAVA ŽENE U SVIM OBLASTIMA PRIVREDE I DRUŠTVENOG ŽIVOTA Trstenik neguje politiku podrške ženama kroz kampanju Lice promene
Kampanja Lice promene realizuje se u Trsteniku, sa ciljem jačanja položaj žena i unapredjenja uslova za rodnu ravnopravnost. Brojne akcije i aktivnosti se realizuju uz izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, dokumenta koji treba da definiše sistemsku podršku ženama u različitim oblastima društvenog života
- Trstenik koji stoji uz žene nije samo slogan – to je cilj koji zajedno postavljamo. Kroz kampanju LicePromene i izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, želimo da kreiramo okruženje u kojem se uspeh žene ne meri odricanjem. Moja lična vizija, ali i obaveza sa pozicije predsednice opštine, jeste Trstenik u kome nijedna žena ne mora da bira između karijere i porodice. Podaci i razgovori sa sugrađankama pokazuju nam da je usklađivanje rada i roditeljstva i dalje je jedan od najvećih izazova… Fokus je na stvaranju lokalne politike koja odgovara realnim potrebama žena, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.
Prema njenim rečima, zato je važno sistematski organizovati podršku – da trudnice I babice na poslu imaju sigurnost, a ne strah.
- Ta podrška radnim majkama treba da bude standard i obaveza svakog odgovornog poslodavca, a ne izuzetak ili stvar dobre volje. Politika koju vodimo mora da odgovori na stvarne potrebe žena. To je Trstenik za koji se ja zalažem - istakla je čelnica lokalne samouprave.
Sve akcije i aktivnost se realizuju u okviru projekta "Od života do politike", koji podržava Kabinet ministarke bez portfelja zadužene za oblast rodne ravnopravnosti sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjane Macure.
Kurir.rs