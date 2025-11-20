Slušaj vest

Vanredna situacija proglašena je danas na celoj teritoriji opštine Lebane zbog izlivanja odvodnih kanala, potoka i reke Jablanice na izlazu iz Lebana usled velikih padavina, saopštio je Štab za vanredne situacije ove opštine, a preneli su lokalni mediji.

Nadležne službe su na terenu i preduzimaju sve neophodne mere zaštite i spasavanja stanovništva i imovine, navodi se u saopštenju.

Iz Štaba za vanredne situacije opštine Lebane ističu da će stanovništvo biti redovno informisano o svim bitnim činjenicama i daljim koracima i apeluju na građane da budu oprezni i sarađuju sa nadležnim službama.

