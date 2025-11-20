Obilne padavine donose probleme i na teritoriji opštine Svilajnac. Povećan je vodostaj reka, a situacija se prati iz minuta u minut.
POVEĆAN VODOSTAJ, VELIKA MORAVA SVE VIŠE NADOLAZI: Pontonski most u Svilajncu zatvoren za saobraćaj zbog bezbednosti građana
- Pontonski most preko Velike Morave u Svilajncu od danas je privremeno zatvoren za saobraćaj zbog naglog rasta vodostaja reke. Konstrukcija nije bezbedna za prolazak vozila dok se vodostaj ne stabilizuje i dok se ne obezbede uslovi za sigurno korišćenje mosta, rečeno je za RINU u Opštinskoj upravi.
Oni dodaju da će most ostati zatvoren sve dok stručne službe ne potvrde da je prelaz preko reke ponovo bezbedan.
Građanima se preporučuje korišćenje alternativnih pravaca dok traju ove privremene mere.
