Ovaj projekat obuhvata kompletnu obnovu enterijera – zamenu dotrajale stolarije, gipsarske radove, postavljanje novih keramičkih podova, uređenje sanitarnog čvora i druge neophodne zahvate kako bi objekat dobio funkcionalan i savremen izgled.

Predsednik SO Ivanjica Dragovan Milinković ističe da je ulaganje u Prilike od velikog značaja za stanovnike ovog dela opštine, jer se na taj način stvaraju bolji uslovi za rad Mesne zajednice i unapređuje svakodnevni život građana.

Po završetku radova, prostorije će moći da koriste ne samo za redovne administrativne poslove Mesne zajednice, već i udruženja građana – lovačko društvo, kulturno-umetnička društva, pevačke grupe i druge organizacije koje deluju u ovom kraju.

Kurir.rs/Infoliga

