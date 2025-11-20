Slušaj vest

Zbog izlivanja Južne Morave i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala na većem delu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja na današnjoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije doneta je odluka o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji grada Vranja, objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu.

Gradski štab za vanredne situacije usvojio je i zaključak kojim se nalaže Zavodu za javno zdravlje u Vranju da uradi analizu vode za piće iz bunara u poplavljenim domaćinstvima u selu Pavlovac.

U saopštenju JP "Urbanizam i izgradnja grada Vranja" navedeno je da je zbog porasta vodostaja na Južnoj Moravi kod sela Rataje I most koji se nalazi na putnom pravcu Rataje-Pavlovac zatvoren za saobraćaj motornih vozila i saobraćaj je preusmeren preko sela Kupinince.



Iz JP prosleđeno je saopštenje da je “zbog povećanja vodostaja na Južnoj Moravi, na putnom pravcu od Železničke stanice prema selu Ćukovac obustavljen saobraćaj za motorna vozila.