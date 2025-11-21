Slušaj vest

Četrnaesti Savezni festival mladih srpskih guslara biće održan u subotu u Vukovom domu kulture u organizaciji Saveza srpskih guslara i Saveza guslara Srbije. Prema rečima Milutina Đuričića, predsednika lozničkog Udruženja guslara i ljubitelja gusala "Vukove Gusle", to će biti veče za uživanje kada će mladi guslari pokazati kako se čuva tradicija i svira na srpskom tradicionalnom instrumentu.

- Ovoga puta publici će se predstaviti 27 mladih guslara koji se takmiče u kategorijama od sedam do 13 i od 13 do 18 godina. Nastupa po sedam guslara iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, plus četvorica koji su prošle godine osvajali prva mesta. Oni se takmiče za prvaka srpskih zemalja, a publika će uživati slušajući ove mlade ljude koji sviraju gusle, pevaju uz njih i čuvaju tradiciju. Gusle su jedan od najstarijih instrumenata uopšte, a koliko su one značajne za nas govore stihovi iz Gorkog vijenca - "Đe se gusle u kući ne čuju, tu je mrtva i kuća i ljudi" - kazao je Đuričić.

Foto: Kurir/T.I.

Osim nastupa guslara isto veče biće uručene i nagrade najboljim učesnicima konkursa "Gusle – glas predaka u srcu naroda" koje je Udruženje guslara i ljubitelja gusala "Vukove gusle" raspisalo za učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije Loznice, a radove je poslalo njih sedamnaest.

Loznica je grad u kome su gusle odavno prisutne. Još pre četiri decenije Guslarska sekcija "Petar Petrović Njegoš" formirana je pri Radničkom KUD "Viskoza" i postojala je trinaest godina. Guslari su 1997. prešli pod okrilje lozničkog Centra za kulturu pod imenom "Vukove gusle" gde su bili tri godine da bi onda od 2000. postali guslarska sekcija pri KUD "Karadžić". Loznica ima spomenik posvećen čuvenom guslaru Filipu Višnjiću koji je opevao Boj na Loznici iz 1810, a i na grbu grada nalaze se gusle.

Foto: Kurir/T.I.