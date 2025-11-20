Slušaj vest

Prema rečima predsednika Zavičajnog kluba Pećenaca u Beogradu dr Gorana Bojovića, za ovu lepu manifestaciju vlada ogromno interesovanje Pećanaca.

Skup će se održati u restoranu "Faena" na Adi Ciganliji.

Obaveštenja se mogu dobiti na telefon 069/1-039-039.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Od šezdesetih godina prošlog veka, bilo je raznih vidova udruživanja Pećanaca, najpre nezvaničnih, kroz Društvo za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova i za pomoć Peći i okolini, kao i za međusobno druženje i ispomaganje.

Od 1984. godine egzistira “Društvo za pomoć i druženje Pećanaca” sa u Beogradu.

1/14 Vidi galeriju Peć Pećanci Udruženje Pećanaca Zavičajni klub Pećanaca Foto: Privatna arhiva

Kao “Zavičajni klub Pećanaca u Beogradu i okolini” formalno je registrovan kao udruženje građana 11. 9.1989. godine.

Posle promene imena u “Zavičajni klub Pećanaca u Beogradu” (1994), promene statuta (2009. i 2013.), kao i više puta promenjenih sedišta, udruženje građana je ostvarilo jedan od svojih ciljeva i zadataka ustalivši svoje sedište na adresi Kralja Milana 8 (pasaž), lokal 7, u Beogradu.