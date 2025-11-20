Slušaj vest

Ekipe Srbijavoda i nadležnih vodoprivrednih preduzeća nalaze se na svim kritičnim deonicama Južne Morave i rade na postavljanju privremenih odbrambenih nasipa, praćenju stanja rečnog korita na neregulisanim delovima i uklanjanju prepreka koje mogu da utiču na oticanje, saopštile su Srbijavode.

Navodi se da se priprema dodatna mehanizacija za reakciju ako dođe do daljeg porasta vodostaja.

Srbijavode pozvale su građane da prate zvanična obaveštenja kriznih štabova i Srbijavoda, da ne prilaze rečnim obalama, posebno na mestima gde su primećena izlivanja, i da odmah prijave sve uočene promene ili nove kritične tačke na terenu.

Usled obilnih padavina na desnoj obali Južne Morave, u naselju Grdelica, došlo je do izlivanja reke na delu koji nije regulisan, što je izazvalo plavljenje priobalnog terena i neposrednu ugroženost okolnih površina.

Usled porasta vodostaja voda je došla do nebranjenih nožica nasipa, gde ustava na nasipu na pojedinim deonicama propusta vodu, čime su potencijalno ugrožena domaćinstva u okolini Donjeg Ljubeša.