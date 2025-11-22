Slušaj vest

JKP "Put" saopštio je da, shodno najavljenim vremenskim prognozama i očekivanim padavinama, se sprovode sve neophodne pripreme kako bi obezbedilo nesmetano odvijanje saobraćaja.

"Ekipe su u potpunosti spremne za reagovanje, a obezbeđene su dovoljne količine putne soli za tretiranje saobraćajnica, kao i magnezijum – hlorida za pripremu rastvora kojim se tretiraju mostovi i druge osetljive deonice", navodi se.

Službe će biti u pripravnosti 24 časa, uz kontinuirano praćenje meteorološke situacije, kao i stanja na terenu. U skladu sa tim, biće preduzimane sve potrebne intervencije u cilju nesmetanog odvijanja saobraćaja i očuvanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Takođe, obaveštavamo javnost da su svi građevinski radovi na poslovima redovnog održa-vanja privremeno obustavljeni, kako bi se kapaciteti usmerili na aktivnosti vezane za zimsko održavanje puteva.