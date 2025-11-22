Slušaj vest

U Multimedijalnoj sali Opštinske biblioteke Varvarin održan je književni matine Ljubiše Bate Đidića i Nebojšea Lapčević. O stvaralaštvu dvojice kruševačkih i srpskih književnika govorio je književni kritičar i pisac Veljko Stambolija. U prepunoj sali publici su predstavljena dela „Pastir i runolist” Nebojše Lapčevića i “Zavetne” Ljubiše Bate Đidića.

Ljubiša Bata Đidić je izazvao veliku pažnju ljubitelja pisane reči, ističući da je varvarinska publika “divna publika”, a podsetio je i na svoju knjigu posvećenu tragediji iz 1999. godine, kada je bombardovan Varvarinski most na Velikoj Moravi iz koje je čitao pesmu o stradanju nedužnih civila 30. maja, koja je oduševila publiku.

-Bilo mi je drago da je publika razumela i osetila taj unutrašnji impuls koji i dalje kuca rodoljubivo, u odnosu na sve ono što nam se događa u ovo vreme”, naveo je Đidić, napominjući da je u svojoj dugoj i bogatoj karijeri objavio više od 70 knjiga. “U mojoj karijeri bilo je mnogo toga što je prostrujalo kroz žile srpskog naroda, upravo time sam se bavio posebno, noseći upravo tu unutrašnju notu koja je spasavala ono što zovemo srpski identitet. Tu se nalazilo celo moje biće, izjavio je bard kruševačke književnosti i kulture.

Publika u Varvarinu uživala u delima savremenih srpskih književnika

Roman “Pastir i runolist” Nebojše Lapčevića je uspešno predstavljen na 68. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, a sada su i Varvarinci upoznali sa delom ovog, višestruko nagrađivanog autora.

-Lepo je da se u Rasinskom okrugu, a Varvarin to sigurno zaslužuje, naša kruševačka i bagdalaška ‘žižnica’ malo preseli i ovde i da se malo čuje i naša zavičajna poezija. Čast mi je da sam, zajedno sa Ljubišom Batom Đidićem i Veljkom Stambolijom, ovde učestvovao i da sam gost ovako lepo uređene biblioteke. „Pastir i runolist“ će svoju misiju nastaviti na „Danima Miloša Crnjanskog“ od 28. do 30. novembra, a potom ćemo videti za dalje, kazao je ovaj pesnik i romansijer.

Književni matine u Varvarinu je novina u kulturnoj ponudi Opštinske biblioteke Varvarin od kada se na njenom čelu nalazi Violeta Kaplarević iz Kruševca.