U jednom vranjskom dvorištu i usred novembra cveta tamnocrvena ruža, dok su ostale sorte već odavno završile sezonu. Iako jesen polako prelazi u zimu, kraljica cveća još jednom pokazuje koliko priroda ume da iznenadi.

Cvetaju i mirišu. Ruža je kraljica cveća, tvrde baštovani i oni kojima je hortikultura struka, a u jednom vranjskom dvorištu još uvek cveta crvena ruža. Pupoljci usred novembra, ali samo na crvenoj ruži i to na Aranđelovdan. Bela i žuta su nežnije i one završavaju sa cvetanjem krajem oktobra, objašnjava domaćin.

Foto: Kurir.rs/T.S

"Leto je bilo toplo i svaki dan sam morao da zalivam ruže u dvorištu. Nisu sve iste sorte i boje. Najviše su bele koje dostižu visinu od dva i po metra, a kada su rascvetane leti spajaju se i od belih ruža sam napravio tunel na ulazu u dvorište“, kaže Milutin iz Vranja.

On smatra da su ruže najzahvalnije cveće, lepo cvetaju i lepo mirišu, a da njihova lepota zavisi od klime, temperature i nege.

Milutin otkriva da tamno crvena ruža koja ima pupoljke i u novembru najjače miriše.

Foto: Kurir.rs/T.S

"Za mene je crvena boja cveća najlepša i najprivlačnija. Još ako je u pitanju crvena ruža to je izbor bez konkurencije. Cveta u letnjem periodu bez prestanka sa mirisom koji opija one koji uživaju u kraljici cveća“, ističe Milutin iz Vranja.