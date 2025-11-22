Slušaj vest

Prve pahulje u lozničkom kraju pojavile su se se sinoć, udružene sa kišom koja je padala celoga dana pa su uglavnom i nestajale pri dodiru sa tlom.

Od jutros je slika drugačija, sitan sneg samo sipa pa su se zabeleli krovovi zgrada, automobila, ali i travnjaci. Za sada nema toliko pahulja da bi ozbiljnije ometale saobraćaj i kolovozi su samo vlažni, mada je opreznost u vožnji u ovim uslovima svakako još potrebnija.

Od sinoć je temperatura na jedan stepen iznad nule i prema prognozi meteorologa danas će to biti i maksimalna uz sneg, dok će sutra to biti minimalna, a maksimalna tek dva stepena. Do kalendarskog početka zime je ostalo još mesec dana, ali su vremenski uslovi ovoga vikenda potpuno zimski.

1/5 Vidi galeriju Sneg u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Inače, prošle godine je prvi sneg isto počeo da pada 22. novembra, samo oko podneva. Koliko vreme zna da ''poludi'' odličan primer je Loznica u kojoj je danas 23 stepena hladnije nego pre samo pet dana.

Podsetimo, Loznica je u ponedeljak bila najtoplija u Srbiji sa prolećnih 24 stepena, a danas je u 9 sati, ne računajući Zlatibor gde je minus 2, uz Valjevo najhladnija u zemlji sa jednim stepenom iznad nule. Hladnija od Kopaonika, ili čak Sjenice gde je živa na plus dva Celzijusovih. Od sinoć se zabelela i legendardna planina Gzžučevo koja jutros iz grad nije vidljiva jer su je sakrili snežnosivi oblaci.

Temperature u Srbiji Foto: Printscreen/RHMZ

Temperature u Srbiji Foto: Printscreen/RHMZ

Snega ima i u drugim delovima Srbije

Prema podacima RHMZ, snega ima i na Zlatiboru, a zabelela se i Požega. Kako javljaju na društvenim mrežama, pada i na Tari, u Krupnju, Šapcu. Susnežice ima u Vojvodini, u Bačkoj, Sremu, Mačvi, kao i u Kolubarskom okrugu.

"Oblačno i hladno, mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Tokom dana sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije. Dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni. Na krajnjem jugu i istoku i danas će se zadržati toplije vreme sa kišom, uz najvišu dnevnu temperaturu od 10 do 13 stepeni", najavio je RHMZ.

I sutra hladno sa kišom