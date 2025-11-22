Slušaj vest

Novi prostor sa 50 mesta za decu predškolskog uzrasta otvoren je u Osnovnoj školi ''Sveti Sava'' u Lipničkom Šoru, a posetili su ga Đorđe Dabić, državni sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, i Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice.

Uređen je zahvaljuјući finansijskoj podršci Ministarstva za brigu o porodici i demografiji i Grada Loznice, u saradnji sa Predškolskom ustanovom ''Bambi'' i školom ''Sveti Sava''.

Loznica nema dovoljno mesta u PU ''Bambi'', iako je pre dve godine izgrađeno obdaništa u Lozničkom Polju za prijem 270 dece. Prema rečima Lukićeve u ovoj godini je lista čekanja smanjena za ukupno 90 dece, sufinansiranjem privatnog vrtića ''Mala zvezda'' u Loznici, i otvaranjem prostora u Lipničkom Šoru.

Foto: T.Ilić

- Vrednost radova na adaptaciji dve prostorije za potrebe vrtića je 5,2 miliona dinara, pri čemu je ministarstvo sufinansiralo dva, a grad izdvojio 3,2 miliona. Kao grad ćemo u narednoj godini pristupiti projektovanju, a onda i gradnji novog vrtića kako bi i ostalih 190 mališana, koliko ih je na listi čekanja, imalo mesta u vrtiću. Ovde sada imamo tri vaspitne grupe, a deca će boraviti u funkcionalnom prostoru kakav i zaslužuju – kazala je Lukićeva i zahvalila se na podršci državi i Ministarstvu za brigu o porodici.

Državni sekretar je ocenio da problem liste čekanja postoji na prostoru cele Srbije, a Loznica je pravi primer kako republička vlast u saradnji sa lokalnom upravom može zajedničkim projektima to da rešava.

- Decenijama govorimo da nam je problem ''bela kuga'', da je sve manje dece, i najmanje što možemo da je da omogućimo da ona imaju zagarantovano mesto u predškolskim ustanovama, a ovde smo zajedno uredili lep prostor. Cilj nam je da deca ostaju u svojim selima, da ne idu u grad, i potrudićemo se da maksimalno ulažemo sredstva tamo gde je to neophodno da bismo imali sliku kakvu imamo u Lipničkom Šoru. Opredeljenje Vlade Srbije je da svako dete ima zagarantovano mesto u vrtiću i da nestanu liste čekanja. Nadam se da ćemo u narednim godinama potpuno rešiti taj problem na nivou cele Srbije – kazao je Dabić i podsetio na niz mera koje država ima.

Prema njegovim rečima, imamo najveći roditeljski dodatak po glavi stanovnika u Evropi, velika finansijska davanja porodicama za rođenje dece, Alimentacioni fond i da država ‘’stoji iza svakog deteta u Srbiji’’. Imamo i kupovinu prve nekretnine za majke, a u Loznici je sedam porodica na taj način obezbedilo krov nad glavom, naveo je on. U novom prostoru od 170 kvadrata, deca borave od srede, a Katarina Milošević, direktorka ''Bambija'' kaže da će biti nastavljeno proširenje kapaciteta i stvaranje kvalitetnijih uslova za boravak mališana u predškolskoj ustanovi koja sada pruža usluge za oko 1.900 dece.