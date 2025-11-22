Slušaj vest

Emisija “Sa Žikom po Srbiji”, vodi vas danas južno od Beograda, u severni deo valovite Šumadije, u malu opštinu - Sopot.

Na samo 45 kilometara od Bograda, opština Sopot i planina Kosmaj, nude vam očuvani deo prirode i pun turistički potencijal.

Ime Sopot što znači na staroslovenskom jeziku izvor, a ovo mesto ga je dobilo po velikom broju izvora koji se nalazi na ovom području. Naša ekipa posetila je i najveću plantažu voća sa ovog područja, gde nam je ljubazna domaćica Ana Bošnjak pokazala kakav je put maline, kupine i lešnika, od Sopota do naših kuća.

Sajam zdrave hrane i stvaralaštva, “Milena Tatar”, koji je okupio domaćine iz celog ovog kraja, predstavljao je lepotu za sva čula i predstavio Sopot kao ozbiljan centar zdrave hrane Šumadije. O ovome je govorila Jasmina Nikitović Stojičić. Predsednik opštine Živorad Milosavljević, upoznaće naše gledaoce sa svim pogodnostima, odnosno, kako da neko postane stanovnik ove opstine i uživa u prirodnim lepotama. Kafana “Kod Tome i Nade”, čuveno mesto okupljanja turista i boema, zaista je jedna od ključnih tačaka ovog kraja, a njegova gazdarica Nada Stajkiċ, bila nam je zanimljiv sagovornik. U ovom delu Srbije nalazi se i jedan vodopad. Videćete koji.

Budite svake subote od 15.00 uz Kurir televiziju. Čeka vas nova doza inspiracije za vaše naredno putovanje! Kurir