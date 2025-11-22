Slušaj vest

Na teritoriji Zlatiborskog okruga smenjuju se ledena kiša, susnežica a u pojedinim delovima pada i sneg. Svi putevi su prohodni, ali se saobraćaj zbog izrazito loših vremenskih uslova odvija otežano.

- Ekipe su od ranih jutarnjih sati na terenu, vrše posipanje puta zato što pada ledena kiša, temperatura je u minusu i činimo sve što je u našoj moći da bi saobraćajnice bile bezbedne. Najavali su veće snežne padavine tokom vikenda, njih dočekujemo spremno i kad je u pitanju mehanizacija i kad je u pitanju ljudstvo, kaže za RINU Alen Mušanović iz Puteva Užice.

Na teritoriji Ivanjice, posebno u planinskom području situacija je pod kontrolom. Na manjim nadmorskim visinama pada kiša, a na višim provejava sneg.

- Nije bilo potrebe za većim intervencijama tokom dana, jer sneg pada u brdima i ne tako jakim intezitetom. U svakom slučaju mi smo spremni za najavljene zimske padavine. Mehanizacija je spremna, kao i dovoljne količine potrebnih agrgata, rizle i soli, rekao je Vitomior Arsović iz Puteva Ivanjica.

(Kurir.rs/RINA)

