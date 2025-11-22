Slušaj vest

NOVI SAD - Prvi sneg ove sezone zablistao je danas na Iriškom vencu u Novom Sadu, stvarajući slikovite zimske prizore u ovom delu grada.

Sneg je prekrio drveće, kuće i saobraćajnice, a zabeleženi prizori izazvali su pažnju građana i brzo se proširili na društvenim mrežama, izazivajući brojne reakcije.

Kako je ranije najavio republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), do kraja dana oblačno i hladno, mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

Tokom dana sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 0 do 5 °C, a na krajnjem jugu i istoku malo toplije, najavljuje RHMZ.

U nedelju hladno sa kišom, susnežicom i snegom

U nedelju (23.11.) oblačno i hladno, na severu i zapadu suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz dalje manje povećanje visine snežnog pokrivača. Krajem dana i uveče prestanak padavina. Vetar slab, na istoku i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 4 °C, a najviša dnevna od 1 do 5 °C, u Negotinskoj krajini oko 7 °C, najavljuje RHMZ.

Sledeće sedmice promenljivo

U ponedeljak (24.11.) umereno oblačno, suvo i malo toplije. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom, stoji u najavi.

Do petka (28.11.) pretežno oblačno, od srede i malo svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a samo se u četvrtak i petak na severu zemlje očekuje uglavnom suvo vreme.

Za vikend (29.-30.11.) prestanak padavina i delimično razvedravanje, najavio je RHMZ.